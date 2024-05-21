İstanbul'da yaya geçidinde çocuğa çarpıp kaçan motosikletli yakalandı

19 Mayıs'ta İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde yaya geçidinde yürüyen 6 yaşındaki E.A.A'ya plakası olmayan bir motosiklet çarpıp kaçmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaçan motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığını bildirdi.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.

Yerlikaya, "Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S, motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi. Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı" bilgisini aktardı.