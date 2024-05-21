AKP'li Mehmet Metiner, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi anlattı: Karizmatik bir duruşu vardı, doğrusu çok etkilenmiştim

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi 'ilk ve son' olarak, Tahran’da uluslararası bir fuarın açılışında gördüğünü ifade eden Mehmet Metiner, "Müthiş bir hitabeti vardı. Bir o kadar da özgüveni. Karizmatik bir duruşu vardı. İrticalen konuştu. Ses tonu harikaydı. Jest ve mimikleri yerindeydi. Doğrusu çok etkilenmiştim. Karşımdaki bir Cumhurbaşkanından öte bir liderdi" dedi.

Kazaya ilişkin şüphelerini aktaran Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"GÜVENLİK ZAAFI MI SABOTAJ MI?"

"Başkent Tahran’da bu denli titiz korunan Reisi nasıl olur da bütün dünyanın gözü önünde üstelik de çok korunaksız bir programda çok kötü hava koşullarında bilmem kaç yaşındaki eski bir helikoptere bindirilerek gönderilir? Olacak şey değil.

Üç helikopter birlikte uçuyor. İkisi sağ-salim varıyor. Reisi’yi taşıyan helikopter düşüyor. Güvenliğin had safhada olması gereken bir program dönüşünde Reisi’nin helikopterine askeri bir uçak niçin refakat etmez? Olumsuz hava koşullarının bilinmemesi mümkün olmadığına göre nasıl gidişine izin verilir? Aynı hava koşullarında diğer iki helikoptere bir şey olmuyor da Reisi’yi taşıyan helikopter düşüyor nedense. Henüz hiçbir sorunun cevabı yok. Reisi’nin helikopterinin yönü mü değiştirildi? Pilot kendisine verilen emri yerine getiren bir eleman mıydı? İran derin devletinin elemanı mıydı yoksa İsrail’in devşirdiği biri miydi?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın