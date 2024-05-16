İstanbul'da kadın cinayeti: İşe giderken silahla vurularak öldürüldü!

İstanbul Küçükçekmece'de, işe gitmek için kaldırımda yürüyen kadın, kendisini takip eden bir erkeğin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

İstanbul'da kadın cinayeti: İşe giderken silahla vurularak öldürüldü!

Küçükçekmece, yolda bekleyen bir kadına kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Kadın göğsüne ve boynunda aldığı kurşunlarla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek işe giden kadını, kimliği belirsiz bir erkek takip etmeye başladı. Kadının yanına yaklaşan saldırgan 5 el ateş etti.

Göğsünden ve boynundan aldığı mermilerle ağır yaralanan kadın yere yığılırken, yabancı uyruklu saldırgan ise olay yerinden koşarak uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar silah sesleriyle paniği kapılırken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın özel bir hastaneye kaldırıldı. Kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise, incelemenin ardından saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

"'YARDIM EDİN' DİYE BAĞIRDI"

Şahsın kadını takip ettiğini söyleyen görgü tanığı Turgay Yıldız, “Bir bayan yürüyerek buraya geldi. İlk önce aralarında bir itiş kalkış oldu. Sonra kadın, ‘imdat, yardım edin’ diye bağırdı. Sonra adam çantasından silahını çıkardı, bir el ateş etti. Ben de oraya doğru koşmaya başladım, ne oluyor diye, ne yapıyorsunuz dedim? Sanırım kadın vurulmanın etkisiyle yere düştü. Sonra şahıs, kadını yerde çevirip 4 el ateş etti, toplamda 5 el ateş etti. Göğsünden ve boynundan vurdu, adam öldürmeye gelmiş belli. Ambulansı aradık geldi, müdahale ettiler ama sanırsam kadını kurtaramadılar. Şahıs daha sonra kaçtı” dedi.

Kaynak: İHA

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