Ülkü Ocakları Başkanı, Zafer Partili belediye başkan adayına saldırdı, ölümle tehdit etti!

Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy ve beraberindeki dört kişinin saldırısına uğrayan Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkan adayı Ali Develi, “Eşimin ve çocuklarımın yanında bana sırtlan gibi saldıran kendini bilmez, savunduğu dava ile hiçbir alakası olmayan Adana Ülkü Ocakları Başkanı ve ekibi bu kutlu davayı lekeleyen kendini bilmez güruh ile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim” açıklamasını yaptı.

Halk TV’den Mustafa Balcı’nın aktardığına göre; 15 Mayıs saat 11.00 sıralarında Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, beraberindeki 4 kişi ile birlikte Zafer Partisi Sarıçam Belediye Başkan Adayı Ali Develi'nin bulunduğu berbere geldi. Develi'nin 16 yaşındaki oğlunun çırak olarak çalıştığı berber dükkanına giren 4 kişi, içeride bulunan Ali Develi'yi dükkânın dışına çağırdı. Ülkü Ocakları mensubu 5 isim Develi'nin etrafında çember oluşturdu.

Tutsoy, Develi'nin 31 Mart seçimleri öncesinde MHP'li Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ aleyhinde paylaşımlar yaptığını belirterek, "Sana Bilal başkanın selamını getirdik" ifadelerini kullandı ve Develi'ye tokat attı. Tokat sonrası Tutsoy'un beraberindeki 4 kişi Develi'yi yumruk ve tekme darbeleriyle darp etti. Olaylara şahit olan Develi'nin 16 yaşındaki oğlu ve eşi hızlıca duruma müdahale etmeye çalışarak araya girdi. Berber dükkanının içerisine sokulan Develi'ye yönelik küfürler ve tehditler devam etti. Tutsoy'un yanındaki isimler, Develi'ye "Seni Adana'da yaşatmayacağız, seni ben vurup öldüreceğim" şeklinde bağırdı.

"KANIMIN SON DAMLASINA KADAR MÜCADELE EDECEĞİM"

Develi sosyal medya hesabı Facebook’tan, “Eşimin ve çocuklarımın yanında bana sırtlan gibi saldıran kendini bilmez, savunduğu dava ile hiçbir alakası olmayan Adana Ülkü Ocakları Başkanı ve ekibi bu kutlu davayı lekeleyen kendini bilmez güruh ile kanımın son damlasına kadar mücadele edeceğim” dedi.