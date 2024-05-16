Beşiktaş'ta 5 katlı binada doğal gaz patlaması!

Beşiktaş'ta 5 katlı binanın 3. katındaki dairede doğal gaz patlaması meydana geldi.

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Beşiktaş'ta Türkali Mahallesi'nde tadilat halinde olan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama anı güvenli kamerasına yansıdı.

Patlama sırasında evde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamanın etkisiyle çevredeki binalardaki dairelerin de camları kırıldı. Camlar etrafa savrulurken, beton parçaları da park halindeki iki otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri etrafa saçılan cam ve beton parçalarını temizledi.

Patlamanın olduğu sokak ise hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Binanın tadilatta olması nedeniyle boş olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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