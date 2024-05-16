Adliyede ‘makam tuvaleti’ kavgası: Başsavcı, avukatı polis zoruyla çıkardı

Kaş Adliyesi'nde meydana gelen olayda; Av. Tüzen, tuvalete doğru yürürken, başsavcı “Burası personel tuvaleti” diyerek tuvaleti kullanmamasını istedi. Bu durum, Av. Tüzen ile Feyzoğlu arasında tartışmaya neden oldu. Başsavcının koruma polisi Av. Tüzen’i tuvaletten çıkarttı. Olaya ilişkin tutanak tutuldu.

Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; olay dün saat 16.50 sıralarında Kaş Adliyesi’nde yaşandı. Antalya’nın Kaş İlçesinde avukatlık yapan Av. Tüzen, baro odasındaki anahtarı alarak tuvalete doğru yürümeye başladı. Bu sırada Kaş Adliyesi Başsavcısı Gökhan Feyzoğlu da, tuvalete doğru yürüyordu.

Av. Tüzen, elindeki anahtarla kapıyı açmak üzereyken başsavcıdan “Beyefendi burası personel tuvaleti. Aşağıda tuvalet var” diyerek tuvaletten çıkmasını istedi. Tüzen ise “Ben de avukatım. Kaş avukatıyım” dedi. Başsavcı, “Burası personeller tuvaleti. Kullanamazsın” dedi ve dışarı çıkmasını istedi.

"BU TUVALETİ KULLANMANA İZİN VERMİYORUM"

Av. Tüzen, avukatlar olarak anılan tuvaleti kullandıklarını söylese de ‘kriz’ çözülemedi. “Ben başsavcıyım. Bu tuvaleti kullanmana izin vermiyorum” diyen Feyzoğlu’na, Av. Tüzen “Avukatım ve bu tuvaleti kullanma hakkım var” karşılığı verdi.

Avukat Hakan Tüzen, yaşananlara ilişkin olayın tanıklarının imzasıyla tutanak tuttu.

"BAŞSAVCI OLARAK SENİNLE UĞRAŞACAĞIM"

İmza altına alınan tutanağa göre başsavcı, avukatın ismini aldıktan sonra “Ben başsavcı olarak uğraşacağım seninle. Göreceksin. Çık dışarıya burayı kullanamazsın” dedi. Av. Tüzen ise “Ne yapmak istiyorsan yap” şeklinde karşılık verdi.

"AVUKATI, TUVALETTEN ÇIKARIN" TALİMATI

Bu esnada, Başsavcı Feyzoğlu, adliye polisi G. Ç. ile koruma polisi olan S.’yi yanına çağırdı. Başsavcı, polislerden, Avukat Tüzen’i tuvaletten çıkarması talimatı verdi. Av. Tüzen, bu talimata karşılık, çıkmayacağını söylese de polisler, kendisini çıkarmak için hamle yaptı.

POLİS ZORU İLE TUVALETTEN ÇIKARILDI

Polislerden G. Ç. tuvaletin kapısında beklerken, başsavcının koruma polisi S., Av. Tüzen’in yanıa gelerek zorla tuvaletten çıkmasını sağladı. Av. Tüzen, olaya tanık olan kişilerin de imzasını taşıyan tutanağı imza altına aldı.