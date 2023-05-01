İstanbul’da 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olacak yolları ve alternatif güzergâhları belirledi.

Son Güncelleme:
İstanbul’da 1 Mayıs dolayısıyla kapalı olacak yollar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili trafik yönünden alınan tedbirler kapsamında saat 06.00'dan itibaren Beyoğlu ve Maltepe'de trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi.

Bu kapsamda, Beyoğlu'nda Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak-Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacıbaşı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak, Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescit Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamalbaşı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak trafiğe kapatılacak.

Bu caddeler arasında yer alan İnönü Caddesi ile Mete Caddesi ise sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısınca değerlendirilerek trafiğe açılabilecek.

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Bu cadde ve sokaklara alternatif olarak, Refik Saydam Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Meclis-i Mebusan Caddesi, Tersane Caddesi, Mebusan Yokuşu, Boğazkesen Caddesi, Defterdar Yokuşu ve Kemeraltı Caddesi güzergâh olarak kullanılabilecek.

Maltepe'de ise Turgut Özal Bulvarı (Maltepe-Kartal Sahil Yolu), Küçükyalı Maltepe Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale Caddesi Kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar trafiğe kapalı olacak.

D-100 kara yolu ve Maltepe Bağdat Caddesi ise kapatılan yollara alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Etiketler
1 Mayıs 2023
Son Güncelleme:
Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor Makarnaya eklenince makarnayı lezzetli yapıyor ki.. Besin değeri de artıyor
1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor.. 1 tutam.. Koklandığında baş ağrısını yok ediyor.. Hafızayı geliştiriyor..
Barış Terkoğlu: Binali Bey’in bulanık işleri Barış Terkoğlu: Binali Bey’in bulanık işleri
Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den çok sayıda il için gök gürültülü sağanak uyarısı
ÇOK OKUNANLAR
Takipçi artış hızı, görüntülemeler, beğeniler: Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı? Sosyal medyada Kılıçdaroğlu mu önde, Erdoğan mı?
Son ankette oy oranları: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti Son anket: Kılıçdaroğlu, seçimi ilk turda kazanmaya çok yakın; Oğan, İnce'yi geçti
Deniz Zeyrek: Erdoğan ve ekibi umutlarını iki kişiye bağlamış durumda, ancak öyle olmayacak Deniz Zeyrek: Erdoğan ve ekibi umutlarını iki kişiye bağlamış durumda, ancak öyle olmayacak
Barış Terkoğlu: Binali Bey’in bulanık işleri Barış Terkoğlu: Binali Bey’in bulanık işleri
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ameliyat oldu