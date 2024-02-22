İstanbul Üniversitesi’nde protestolar sürüyor: Turistler alındı, öğrenciler kapıda kaldı

İstanbul Üniversitesi'nin rektörlük kararıyla tarihi Beyazıt kampüsü başta olmak üzere tüm yerleşkelerinin kapılarını ziyaretçilere açılmasına karşın protestolar devam ediyor.

Duruma tepki gösteren öğrencilerin içeri alınmadığı yerleşkeyi, bugün de 20 kişilik bir Asyalı turist kafilesi ziyaret etti. Öğrenciler, "Ferman rektörün, üniversiteler bizimdir", "Birleşe birleşe kazanacağız", "Aç, aç, barikatı aç" sloganları attı.

Dışarıda bulunan yüzlerce öğrencinin meclis kurana dek alandan ayrılmayacağı belirtildi. Ana kapıda çok sayıda polisin beklediği görüldü.

Kampüs içindeki öğrencilerin dışarı çıkışına izin ise saat 15.30 sularında verildi.

NE OLMUŞTU?

Üniversite yönetimi tarafından alınan karar doğrultusunda, üniversitenin başta Beyazıt'taki ana kampüs ile çevresindeki yerleşkeleri olmak üzere, Laleli, Horhor, Avcılar, Çapa, Şişli, Kadıköy, Bahçeköy, Bakırköy ve Büyükçekmece'de bulunan kampüsler hafta içi 08.30-17.00 saatleri arasında ziyarete açılmıştı.

Bunun yanı sıra merkez kampüste bulunan Beyazıt Yangın Kulesi ile müze statüsünde bulunan 4 yapının da görülebileceği açıklanmıştı.

Haftanın belirli iki gününde, Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne kayıt yaptıranlar rehber eşliğinde burayı gezebiliyor. Öğrenciler, bahse konu uygulamaya karşı günlerdir eylemde.