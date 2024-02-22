Eğitmen Hançerli: Köpek eğitiminin deprem bölgesi için önemi çok büyük

26 yaşındaki köpek eğitmeni Serhan Hançerli, 7 yıldır profesyonel köpek eğitmenliği yapıyor. Gaziantepli Hançerli çok sayıda doğa arama, enkaz arama ve mantrailing eğitimi aldığını aktardı. Hançerli aynı zamanda asayiş devriye ve koruma köpekleri eğitimleri aldı.

Deprem sonrası zorlu sürecin başladığını ifade eden Hançerli, "çok sayıda köpeğin rehabilitesi ve yuva bulması konusunda çalışmalar yaptık bu zorlu süreci gördükten sonra bir eğitmen olarak ben de bir arama kurtarma köpeği yetiştirmeye karar verdim. Şu anda ekip arkadaşım KOİ ile çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Hançerli, köpek eğitimi ile ilgili sorulara şu yanıtları verdi:

Depremde eğitimli köpeklerin önemini gördük. Köpek eğitiminin öneminden bahseder misiniz?

Deprem sonrasındaki bu zorlu arama kurtarma sürecinde bize yardımcı olan bu canlar bize neler yapabileceklerini gösterdiği gibi, eğitimin önemini ve köpeğin yeteneklerini kullanmanın ne kadar işe yarar ve faydalı olduğunu gösterdi. İyi eğitilmiş bir arama kurtarma köpeği ile ses duyulmayan enkazlardan onlarca can kurtarıldığını gördük. İnsan kulağının duyamadığı sesleri duyup, bizim hissedemediğimiz insan kokusunu aldıkları için hayat kurtarmada rolleri çok büyük.

Sokak hayvanları köpek eğitiminde kullanılabilir mi? Arama kurtarma çalışmaları gibi konularda.

Sokak hayvanlarının içlerinde kullanılabilir köpekler illa ki çıkacaktır. Önemli olan oradaki köpeklerin yeteneklerinin olması ve oyun güdülerinin yüksek olması. Bu özellikler arama kurtarma çalışmalarına köpeğin uygunluğunu gösterir. Aslında bunu sadece arama kurtarma köpeği olarak da görmemek lazım, bir çok branşta da bize yardımcı olabilirler.

Son zamanlarda bilhassa sosyal medyada sokak köpekleriyle ilgili toplatılma önerileri fazlalaşmış durumda. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu konu çok hassas ve çok ucu açık konulardan birisi. Köpeklerin toplanıp barınaklarda kalmasını ben de doğru bulmuyorum ki yerleri de orası değil. Fakat yaralı olanların toplatılıp tedavi sürecinin yapılıp sonra aynı yerine bırakılmasını doğru buluyorum veya kısırlaştırılıp yerine konulmasının da daha uygun olacağını düşünüyorum. Sosyal medyada en çok dile gelen konu da toplanan köpeklere ne olduğu.

Deprem bölgesindeki köpeklerin durumu hakkında bilgi verir misiniz?

Deprem bölgesindeki evi yıkılan, ailesiz kalan köpeklerin bir çoğunun hem hayvanseverler tarafından hem de anlayışlı aileler tarafından sahip çıkıldığına onlara uygun ailelerin bulunduğuna ben bir çok kez şahit oldum. Umarım hepsi aileleriyle çok mutludur.

Yasaklı ırklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle bir kavram sizce doğru mu?

Yasaklı ırk denmesi tabi ki kulağa hoş gelmiyor. Bu canlara keşke hiç böyle bir sınıflandırılma yapılmasa. Neden insanların yaptığı işlediği suçun cezasını köpekler çeksin ki? Ama ne yazık ki insanlığın günahı köpeklerin üzerine atılıyor.

Türkiye'de köpekli faaliyetler günden güne artıyor. Yakın tarihte yaşadığımız felaket ve olacak olan diğer faaliyetler için yeterli köpek sayısı yok. Köpek ırkları ve kinoloji federasyonuna bağlı Köpek eğitmenleri derneğinin (KÖPED) bu konuda çok ciddi çalışmaları ve emekleri var. Türkiye'nin her yerinde bu faaliyetler oluyor, hayvan sahipleri köpeklerinin yeteneklerini görebilir varsa bu konuda çalışmalara katılıp bu sayıdaki artışa destek olabilir.