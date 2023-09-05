Maden işçilerinin açlık grevi sona erdi: İşçi Bekir Özen: Umarız ki sözlerini tutarlar

Eskişehir'de yerin yüzlerce metre altında açlık grevi yapan maden işçileri, 5 günün ardından madenden çıktı. Haklarını alacakları güne kadar oturma eylemlerine devam edeceklerini belirten işçiler, maden önünde beklemeye başladı.



Mihalıççık İlçesi Koyunağılı Mahallesi'nde SSS Yıldızlar Holding'e bağlı Doruk Madencilik işletmesindeki kömür madeninin işçileri, 5 gün önce haklarını alamadıkları gerekçesiyle grev başlattı. Madenin önünde oturma eylemi ile başlayan grev, yerin yüzlerce metre altında maden açlık greviyle devam etti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı, milletvekilleri ve şirket yetkilileri ile yaptığı görüşmeler sonuç verdi.

Yerin yüzlerce metre altındaki madene inen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, işçilerle birlikte dışarı çıktı. Mağduriyetlerinin giderilmesi sözünü alan ve madenden çıkan işçiler, açlık grevlerine söz verdi. Yeryüzüne çıkarak maden önünde beklemeye başlayan işçiler, kendilerine ikram edilen baklavayı ve kumanyayı yiyerek oturma eylemine başladı.

‘‘MADEN İŞÇİLERİ BACA AĞZINDA BEKLİYOR’’

Gerçek Gündem’e konuşan maden işçisi Bekir Özen, tazminatlarının 3 ay içerisinde teslim edilmesi ve sendikal haklarının alınması şartıyla greve şimdilik son verdiklerini anlattı:



‘‘Ergün Atalay ocağa indi, işçilerle konuştu. İşverenle konuştu. Normalde bizim tazminatlarımızı 6 taksitle vereceklerdi. 3 taksitle vereceklerinin sözünü verdiler. Sendikal haklarımızı verecekler. Açlık grevinden ve aşağıdan çıkardılar bizi. Geriye dönük ödemelerinizi almadan grevi sonlandırmayacağız. Açıklama yapıp verdikleri sözü tutmayana kadar buradayız. Yetkililerden açıklama yapmalarını bekliyoruz. Şirket yönetimiyle toplantı yapıyorlar. Biz de oradan çıkacak sonucu bekliyoruz. Bizim isteklerimizle ilgili bir adım atıldı. Şirket yönetimi üç öğün yemek verecek, bunu da kabul etmişler. Maden işçileri baca ağzında bekliyor şu an.’’

MADENDE ÇALIŞAN 300 KİŞİDEN EN AZ 200’Ü İŞİ BIRAKACAĞINI SÖYLÜYOR

Özen, işçilere haklarının teslim edilmesi durumunda yine de 200’e yakın maden işçisinin işi bırakacağını söyledi. ‘‘Güvensiz bir ortam oluştu. Umarız ki sözlerini tutarlar’’ diyen Özen, son durumu aktardı:

‘‘Umarım tazminatımızı, gece mesailerimizi umarım verirler. Bunları verdikleri halde madende çalışan 300 kişiden en az 200’ü işi bırakacağını söylüyor. Çalışmak istemiyorlar. Güvensiz bir ortam oluştu artık. Ekim, Kasım, Aralık aylarında tazminatlarımız ödenecek. Sigortalar henüz düzelmedi. Temmuz ve Ağustos maaşımız bu ayın 15’ine kadar ödenecek şekilde anlaştık. Çünkü okullar açılmadan maaşlarımızı almalıyız. Umarız ki sözlerini tutarlar. Kameralar önünde söz verdiler. Sözümüzü aldık. Ergün Atalay'a eğer sözler tutulmazsa ne yapacağımızı sorduk. Atalay, ‘Sözlerini tutmazlarsa ülkeyi terk etsinler’ dedi.’’

Kaynak: Gerçek Gündem