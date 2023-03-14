İlyas Salman'dan Ali Sunal'a: Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim

Oyuncu İlyas Salman, Maraş merkezli depremlerin ardından Show Tv ekranlarında yayınlanan 'Güldür Güldür Show'da yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem olan Ali Sunal'a destek verdi.

Sosyal medya hesabından Sunal'ın konuştuğu videoyu alıntılayan Salman, Kemal Sunal'ın "Süt Oğlan" filmine gönderme yaptı.

Salman paylaşımında, "Seni sevdim süt oğlan, babanı da severdim" ifadesini kullandı.

Güldür Güldür Show'un yeni bölümünde Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili konuşan Ali Sunal, şunları kaydetmişti:

'FAY HATTINA BİNA YAPMAK MIDIR NORMAL OLAN?'

"Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' deyip istifa etmemesi normal midir sizce?

Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bütün sorumlulardan birer vatandaş olarak hesap sormak. Artık normal olan her felaketi kadere bağlayanı değil o felaket olmadan önce bilimi dinlemektir. Bundan sonra normal olan yetki veren kişinin akrabasına, ailesine, partilisine, arkadaşına yaptırması değil, uzman olana yaptırmasıdır."