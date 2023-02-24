İlk gün depremin merkezinde emniyet müdürü yokmuş: 'Soylu'yla yaşadığı sorun nedeniyle felaketten bir hafta önce emekliliğe ayrıldı'

T24 yazarı Tolga Şardan, 11 ilde yıkıma yol açan ve doğrudan 13.5 milyon insanı etkileyen 7.6 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, sarsıntıların yaşandığı ilk gün polis güçlerine liderlik edecek bir il emniyet müdürünün olmadığını söyledi.

Mevcut Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu'nun felaketten bir hafta önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla yaşadığı sorun nedeniyle 25 Ocak'ta, hem de bir gecede emekli olduğunu dile getiren gazeteci, devamında şu bilgileri verdi:

"Cebeloğlu'nun emeklilik kararı aldığı gece saat 21.30'da verdiği dilekçe aynı gece kabul edildi. O günden 6 Şubat'a kadar geçen sürede İçişleri Bakanlığı yeni emniyet müdürü ataması yapmadı. Hatta sonrasında da yapmadı.

Ancak kentte vaziyetin toparlanmasında yaşanan sıkıntılar devam edince Samsun Emniyet Müdürü Ömer Ural önceki gün vekâleten Kahramanmaraş'a atandı. Boşalan Samsun'a Ağrı Emniyet Müdürü Nihat Özen, Ağrı'ya da polis başmüfettişi Hasan Aydın geçici görevle atandı."

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