İliç'te felaketi getiren onayı Murat Kurum vermiş!

Erzincan İliç’te 3.5 ay önce meydana gelen ve 9 işçinin ölümüne neden olan heyelan faciasında madendeki “ÇED olumlu ve 2. Kapasite Artışı” iznini veren yetkilinin bizzat dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
İliç'te felaketi getiren onayı Murat Kurum vermiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Murat Kurum imzalı belgeyi açıkladı. Yavuzyılmaz “İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"FEZLEKE HAZIRLANMALI"

“ÇED Olumlu Kararında Bakanın imzası var ve bu bakımdan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da asli kusurludur. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer asli kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzası ile 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır. İliç Cumhuriyet Savcılığı Kurum hakkında fezleke hazırlamalı, bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderilmeli ve Kurum’un dokunulmazlığı önce komisyonda sonra Genel Kurul’da kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 şehidin ruhu, Murat Kurum’u izlemektedir.”

İliç'te felaketi getiren onayı Murat Kurum vermiş! - Resim : 1

Etiketler
İliç Murat Kurum
Son Güncelleme:
Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde bir vatandaşı darbeden AKP’li Rıza Uçan yargılanacak Belediye başkan yardımcısıyken vatandaşı darbeden AKP’li isim yargılanacak
Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı Ben Bu Cihan'a Sığmazam final yaparken Oktay Kaynarca'nın yeni projesi sızdı
Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor Sivas'ın en değerlisi. Hasadı başladı! Kurutulup yüzlerce liraya İstanbul'a gönderiliyor
Hatay'da "rezerv alan" kararına tepki gösteren vatandaş Erdoğan'a seslendi: Beni öldürsünler, sonra evimi alsınlar! Hatay'da "rezerv alan" kararına tepki: Beni öldürsünler, sonra evimi alsınlar
ÇOK OKUNANLAR
İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı İsmail Kartal'dan İstanbulspor maçı sonrası 'görünmeyen gizli güç' çıkışı
Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü Manisa'da korkunç olay: Eski eşi, kayınvalidesi ve kayınbiraderini öldürdü
Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı Rakip taraftar desteği: İzmir'de Fenerbahçeliler Galatasaray şampiyonluğunu kutladı
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama Galatasaraylı taraftarlardan 'Erik Dalı' ile kutlama