İliç'te felaketi getiren onayı Murat Kurum vermiş!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Murat Kurum imzalı belgeyi açıkladı. Yavuzyılmaz “İktidarın maden faciası sonrası sır gibi sakladığı bir belge vardı. Bu belgeye ulaştık. ÇED olur kararını bizzat dönemin bakanı Murat Kurum vermiş, Bakan’ın ‘Olur’ imzalı belgesi ortaya çıktı” dedi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; Yavuzyılmaz şunları söyledi:

"FEZLEKE HAZIRLANMALI"

“ÇED Olumlu Kararında Bakanın imzası var ve bu bakımdan dönemin Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum’da asli kusurludur. Bu imza felaketin altına atılan imzadır. İliç Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan Bilirkişi Raporuna göre; ÇED Olumlu Kararı veren yetkililer asli kusurludur. Murat Kurum bu kararı ve imzası ile 9 madencinin şehit olduğu kazaya zemin hazırlamıştır. İliç Cumhuriyet Savcılığı Kurum hakkında fezleke hazırlamalı, bu fezleke Adalet Bakanlığı aracılığı ile TBMM’ye gönderilmeli ve Kurum’un dokunulmazlığı önce komisyonda sonra Genel Kurul’da kaldırılarak yargılanmasının önü açılmalıdır. 9 şehidin ruhu, Murat Kurum’u izlemektedir.”