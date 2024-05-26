Belediye Başkan Yardımcısı olduğu dönemde bir vatandaşı darbeden AKP’li Rıza Uçan yargılanacak

Güngören Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde M.Ş. isimli bir vatandaşı darbettiği iddia edilen, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Mart 2024’te Sağlık Yatırımları Genel Müdürü olarak atadığı AKP’li Rıza Uçan’ın yargılanmasının önü açıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Güngören Belediye Meclisi’nin 2023 Haziran ayı oturumunda da gündeme gelen konuya ilişkin CHP’li Meclis Üyesi Musa Keleş, “26 Mayıs 2023 Güven Mahallesi’nde olası kentsel dönüşüm için belediyemizde bir toplantı tertip edildi ve bir vatandaş birtakım konulara itiraz etti. Belediye Başkan Yardımcısı, vatandaşın dışarda beklemesini istiyor ve toplantı bittikten sonra vatandaşı darbediyor. Şimdi sizlere soruyorum, hani dilinizden düşürmüyorsunuz, halka hizmet hakka hizmet diye, peki halka dayak atmayı hakla nasıl bağdaştıracaksınız?” şeklinde anlatmıştı.

Tüm soruları yanıtsız bırakırken Güngören Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise “Rıza Uçan açığa alındığı ve müfettiş görevlendirildiği” belirtilmişti. Ancak Güngören Kaymakamlığı, Rıza Uçan ile dört belediye personeli hakkında soruşturma izni vermemişti.

KARAR KALDIRILDI

Darbedildiğini ifade eden M.Ş. isimli yurttaş ise kaymakamlığın bu kararına itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi ise Güngören Kaymakamlığı’nın “Soruşturma izni verilmediği” şeklindeki kararı 6 Mart 2024’ta kaldırdı. Mahkeme kararında, M.Ş’nin iddialarına da şu şekilde yer verildi:

“Uçan, sinkaflı sözler sarf etti ve talimat vererek M.Ş.’yi toplantıdan attırdı. Ardından güvenlik görevlisi alıkoyarak kamera odasına götürdü. M.Ş. burada 30-40 dakika bekletildi. Uçan, M.Ş.’nin boğazını sıkarak küfür etti. Bu sırada güvenlik görevlisi M.Ş.’nin ellerini arkada tuttu ve darbedildi.”

POLİS ZORUYLA EVLERİ YIKTIRMIŞTI

M.Ş. olayın ardından darp raporu da alırken mahkemenin bu kararıyla Uçan’ın “Görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargılanmasının önü açıldı.

Uçan’ın, halkın karşı çıktığı Tozkoparan’daki rant odaklı kentsel dönüşüm projesinde de imzasının yer alıyor. Halkla uzlaşmadan polis zoruyla evleri yıktıran Uçan, uzun süre Tozkoparan’a girememiş ve son olarak bir polis ordusu ile mahalleye girebilmişti.