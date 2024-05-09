İlber Ortaylı: Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bir müddet sonra parti kurabilirler

Suriyeli sığınmacılarla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, ''Bir müddet sonra parti kurabilirler, buna emin olun başka göçmenlere benzemezler'' dedi.

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İlber Ortaylı: Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bir müddet sonra parti kurabilirler

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü’nün ortaya koyduğu ‘2024 Dünya Göç Raporu’na göre Türkiye, dünya genelinde en fazla mültecinin barındığı ülke oldu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında Gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı. Ortaylı, programda ''Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek. Bir müddet sonra parti kurabilirler'' ifadelerini kullandı.

"YA PARTİ KURARLAR YA DA BİR PARTİYİ ELE GEÇİRİRLER"

Ortaylı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Suriyelilerin nüfusu çok artıyor, bu bir gerçek çok doğum yapıyorlar. Her Suriyeli böyle değil tabii ki. Sığınmacı olarak geldiler, sonra sessiz sedasız ne iş yapıyorsa tahsil yapacak yapmayacak. Suriyeliler bir müddet sonra parti kurarlar bundan emin olun. Başka göçmene benzemezler. Kendine göre bir parti kurar o. Ya da gider başka bir partinin içine girer.

Suriye'de hiçbir zaman bir Suriye vatandaşının vatanı mefhumu yok, ama partilerinin içine girip onu ele geçirme bütün vatandaşlarında var. Çok politikler o konuda. Nepotizm denilen şey kendi işleri kendi memleketleri..."

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İlber Ortaylı Suriye Mülteci krizi sığınmacı
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