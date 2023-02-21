Hatay'daki depremlerde can kaybı 6'ya yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da dün akşam saatlerinde 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi. Şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiği, 18'i ağır 294 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bu süreçte en çok öne çıkan konulardan biri, çadır eksikliğiydi. Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 15 gündür barınma sorunu yaşayan yurttaşlardan bazılarının 'bundan sonra deprem olmaz' düşüncesiyle evlerine girmek zorunda kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Belki bu yaşanan ölümlerin de buradan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanları ölüme terk etmenin anlamı yok. Çadır eksiğimizin bir an önce karşılanmasını talep ediyoruz"

Yaşananlar, kamuoyunda tepki çekti. Özellikle sosyal medyada daha beş gün önce 'Türkiye Tek Yürek' kampanyasıyla milyarlarca lira toplandığını belirten kullanıcılar, bu paranın nereye harcandığını sorguladı.

DEPREM FIRTINASI: 6.4, 5.8, 5.2, 5.2

İlk olarak dün Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede şiddetli şekilde hissedildi. AFAD depremin 16 kilometre, Kandilli ise 7.7 km derinlikte olduğunu açıkladı.

Bundan üç dakika sonra, saat 20:07'de, bu kez Samandağ'da deprem oldu. Sarsıntının büyüklüğü AFAD tarafından 5.8, Kandilli Rasathanesi'nce 3.6 olarak açıklandı. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Daha sonra Samanda merkezli sırasıyla 4.5, 5.2 ve 5.2 büyüklüğünde depremler yaşandı.

MARAŞ MERKEZLİ DEPREMLERDE 41 BİNİ AŞKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bini aşmıştı.