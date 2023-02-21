Antakya'da çöken Kule Apartmanı’nın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş!

Deprem felaketinde Antakya’da onlarca kişiye mezar olan Kule Apartmanı’na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, Manavgat’ta 5 yıldızlı otelde gözaltına alınan müteahhit Ömer Cihan’ın ruhsat projesine aykırı çıkmalar yaptığı ve 12 bin lira para cezası ödeyerek inşaata devam ettiğini ortaya koydu.

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Antakya'da çöken Kule Apartmanı’nın müteahhidi, 12 bin lira ceza ödeyip inşaata devam etmiş!

Milliyet’te yer alan habere göre, 2018 yılında Hatay Barosuna kayıtlı Avukat Ebru Ulaş ve Avukat Görkem Ulaş tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan şikâyet sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 1 Ocak 2019 günü İnşaat Mühendisi ve İnşaat Bilirkişi Hakan Yağcıoğlu tarafından Antakya Saraykent Mahallesi 358.sokak, numara 28’deki 3972’nolu parselde yapılan keşif neticesinde, deprem sırasında çöken yapının ruhsat projesine aykırı çıkmaları olduğu belirtiliyor. Bilirkişi raporunda, 17 Ekim 2017 tarihinde 662 ruhsat numaralı yapının, toplamda 4 bodrum kat, 5 normal kat ve çatı arası piyesli olduğu, ruhsat projesinde +1 metre kotunda olması gereken zemin katın +4 metre kotunda olduğu tespit edildiği bilgisi yer alıyor. Raporda, ruhsat projesine aykırı olarak bodrum katlarda çıkma yapıldığı, mevcut binada proje ve eklerine aykırılık olduğu belirtilirken, “Yapılan incelemeler sonucunda dava konusu binada çatı katlarındaki aykırılıklar için yapı kayıt belgesi alındığı fakat kot farkı için herhangi bir belge bulunmadığı bu aykırılığın giderilmesi için imar barışına veya ilgili belediyeye müracaat edilmesi gerekmektedir, mevcut durumda binada imara uygunsuzluk bulunduğu tarafımca tespit edilmiştir” ifadeleri sıralanmış.

Öte yandan kaçak inşaat nedeniyle açılan davada ise Hatay 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanık Ömer Cihan’ı imar kirliliği suçlamasıyla 1 yıl hapis cezasına çarptırıp, indirim uygulamış. 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına kara verilen Cihan’ın cezası bir günü 40 TL’den hesaplanmak üzere 12 bin lira adli para cezasına çevrilmiş.

Ömer Cihan hakkında şikayetçi olarak Kule Apartmanı’ndaki usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını sağlayan avukatlar Ebru Ulaş ile eşi avukat Görkem Ulaş, “Bilirkişi raporu yapılan usulsüz işlemleri açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca binanın ruhsat projesine aykırı bodrum katlarda çıkmalar yapıldığı belirtiliyor. Ancak mahkeme yargılanan Ömer Cihan’a sadece 12 bin lira para cezası verdi. Biz de mahkemenin hakimi ve savcısını Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna şikayet ettik” dedi.

Öte yandan yine aynı müteahhit Ömer Cihan tarafından yapılan Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremde ağır hasar alan Antakya’daki Ferah Apartmanı’nda ruhsata aykırı ekleme ve imalatlar yapıldığı ortaya çıktı.

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