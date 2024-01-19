Haluk Levent: Hasan Can Kaya ile birlikte çadırda kalan şehit ailesine ev aldık, eşyaları Melek Mosso karşılayacak

Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, komedyen ve oyuncu Hasan Can Kaya ile Pençe Kilit Harekâtı bölgesindeki çatışmada hayatını kaybeden sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in depremzede ailesine ev aldıklarını açıkladı. Levent, evin eşyalarını da şarkıcı Melek Mosso'nun karşılayacağını söyledi.

Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, yas günlerinde çifte standart yapıldığını belirtti.

Levent, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İçimdekileri söyleyeyim: Maalesef ki ülkemde çifte standart kavramı çok kullanılır. Mesela şehit verdiğimiz günler müzik yapana, konser yapana tepki duyulur ama aynı dakikada futbol maçında gol olunca müzikli oyuna tepki duyulmaz. Bunu aşamadık ülkece. Ben belki de 100 yakın konser iptal etmişimdir müzik yaşamımda. İptal edilen her konserin ekonomiye de zararı oluyor. 16 - 17 kişilik müzik ekibinin alın terinden o bölgedeki esnafa kadar. Sonra ben bir karar aldım. Şehidimiz olduğu gün kendi adıma o konseri ailesine bağışlamaya başladım. Hem emekçi müzisyenler hem esnaf kaybetmesin hem de konsere gelenler şehidimiz için şarkılarıma eşlik etsin istedim. Bu böyle devam etti.

Geçtiğimiz hafta şehit Müslüm Özdemir’in ailesini aradım. Çadırda yaşadıkları görüntüyü gördüm. Aileye sordum.Onlar da Kahramanmaraş Valiliği'nin ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığın ziyaret ettiğini, ilgilendiğini hatta yapılacak evlerden hakkı olduklarını bana söylediler. Ben de 'Madem öyle şehidimizin size ev sözü var biz bu geçici süreyi evde geçirmenizi istiyoruz' dedim. Ve ev teklifinde bulundum. Kabul ettiler. Hasan Can Kaya da 'Ağabey, yarısını ben karşılarım' dedi. Ve evi annemizin üstüne aldık. Az önce 12 Şubat ilçesi Tekerek caddesinde 2+1 dairenin tapusunu aldılar.

Ev yeni yapılmış. Deprem yönetmeliği evraklarını inceleyip teslim ettik. Eşyalarını da Melek Mosso karşılayacak. 3 gün içinde eve yerleşmiş olacaklar. Bölgede AHBAP gönüllülerine bu konuda desteğini esirgemeyen Kahramanmaraş Valimiz sayın Mükerrem Ünlüer'e, güzel indirim yapan ev sahibine, emlak komisyonu almayan emlakçı Taner Barışık’a, ev için 'Nasıl destek olabilirim?' diye yazan sanatçı, dizi oyuncusu ve spor dünyasından her arkadaşıma tek tek teşekkür ediyorum.

Tüm konu tüm açıklığı ile böyle arkadaşlar. Bilginize..."