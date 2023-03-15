Halil Ergün yıllar önce üniversiteden neden kovulduğunu açıkladı

Usta oyuncu Halil Ergün, Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan 'Haber Bahane' programında gazeteci Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı.

Yıllar önce siyasi görüşünden dolayı yaşadığı sorunları anlatan Ergün, şunları kaydetti:

'SOLCU OLDUĞUM İÇİN OKULDAN ATILDIM'

"Solcu olduğum için beni okuldan attılar. Yaşar Kemal ve Orhan Kemal okuyordum. Genç adamız, heyecanlayız. Ben korkusuz bir çocuktum ve soru sormayı seviyordum. Duyduğum, bildiğimiz kadar bir tarafımız vardı. Ailem yaka paça beni atarak 'yeter artık senden çektiğimiz' diyerek ben parayı verip Ankara'ya gönderdiler. Mülkiye'ye giderek siyasi bilimler fakültesine girdim. Fakülte hayatımla birlikte tiyatro kariyerim başladı. Biz '68 Kuşağı' olarak barışı, emeği ve bağımsızlığı savunuyorduk."

'HAPİSHANEDE YAŞADIKLARIM İNSANOĞLUNUN HAYATINDA İŞKENCEDİR'

12 Mart Muhtırası'nda devrimci tiyatro yaptığı için hapse girdiğini söyleyen usta oyuncu, sanat anlayışı yüzünden hep bedel ödediğinden bahsetti.

"Siyasi tercihimi sosyalizmden yana yaptım" diyen oyuncu hapishanede yaşadıklarını da şu sözlerle anlattı: "2,5 yıl hapishanelerde yattım. Mahkemedeki son savunmamda sadece şunu söyledim: orada yaşadıklarımın ve gördüklerimin adı insanoğlunun hayatında işkencedir. Orada yaşadıklarımın anlatmak istemiyorum. Biri anlattığında da hoşuma gitmiyordu. Bu göreceli bir şeydir. İşkence izafi bir şey."