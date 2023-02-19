Güney Afrika arama kurtarma ekibi: Depremzedeler bize 'siz misafirsiniz, siz yiyin' dedi

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu Güney Afrika arama kurtarma personeli, ülkelerine döndü.

Güney Afrika arama kurtarma ekibi: Depremzedeler bize 'siz misafirsiniz, siz yiyin' dedi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen depremlerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Türkiye'ye gelen aralarında sağlık görevlilerinin de olduğu Güney Afrika arama kurtarma personeli, ülkelerine ulaştı.

39 kişiden oluşan Güney Afrikalı arama kurtarma personelini, Johannesburg'taki O.R. Tambo Uluslararası Havalimanı'nda, Türk ve Güney Afrikalılardan oluşan kalabalık bir grup, alkışlar, tezahüratlar ve çiçeklerle karşıladı.

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliği ve bağlı kuruluşların çalışanlarının da hazır bulunduğu karşılama, duygusal anlara sahne oldu.

Gift of the Givers'ın 33 kişilik arama kurtarma ekibinin lideri Ahmed Bham, depremlerin hemen ardından Türkiye'ye gitme kararı aldıklarını ve 8 Şubat'ta İstanbul'a varıp oradan Hatay'a geçerek Türk ve uluslararası ekiplerle arama kurtarma faaliyetlerine katıldıklarını söyledi.

Bham "Daha önce Pakistan, Nepal ve Haiti depremlerinde bulundum. Şunu söylemeliyim ki Hatay ve Antakya'da gördüklerim, şimdiye kadar gördüklerimin en büyüklerinden biriydi. Hasarın boyutunun ne kadar büyük olduğunu görmek gerçekten çok zor ve korkunçtu." dedi.

Yiyecek ikram ettikleri depremzedelerin kendilerine "siz misafirsiniz, siz yiyin" dediklerini anlatan Bham, "Biz çocuklarını ararken, ekibimizi besleyen babalar vardı. Bunun gibi birçok hikaye. Bize yiyecek getiriyorlardı. Bize yakacak getiriyorlardı. Bize her şeyi getiriyorlardı." dedi.

Bham, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dostluğa vurgu yaparak, "İyi günde, kötü günde, bize ihtiyacınız olduğunuzda yanınızda olacağız. Güney Afrikalı kardeşleriniz yanınızda." diye konuştu.

Eastern Cape eyaleti Acil Durum Polis Hizmetleri (PES) Başkanı Tuğgeneral Vimla Moodley ise depremlerin hemen ardından 5 arama kurtarma köpeği ve 6 kişilik özel ekibiyle Türkiye'ye giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını belirterek, "Orada gördüklerimiz kıyamet sonrası film gibiydi." dedi.

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