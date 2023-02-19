AKP'li Dörtkardeş'in depremzede çocukla çektirdiği fotoğraf tepki çekti

AKP Kadın Kolları MKYK üyesi Kübra Dörtkardeş'in depremzede bir çocukla çektirdiği fotoğraf tepki çekti.

AKP'li Kübra Dörtkardeş'in depremzede bir çocukla çektirdiği yardım fotoğrafı AKP'liler tarafından övgüyle paylaşıldı. Fotoğrafta, çıplak ayaklı depremzede bir çocuğa kek ve meyve suyu verdiği görülen Dörtkardeş'in fotoğrafı, "Devlet nerede diye soran olursa, gecenin bu saatinde Adıyaman'ın viran olmuş mahallelerinde yalın ayak gezen Abdullah'lara yetmeye gitti dersiniz!" notuyla paylaşıldı.

Çok sayıda Twitter kullanıcısı, çıplak ayaklı bir çocukla, lüks aracın yanında fotoğraf çektirilmesine tepki gösterdi.

Öte yandan, fotoğrafı paylaşan Fatih Dörtkardeş'in, paylaşıma gelen tepkilerin ardından Twitter hesabını kilitlediği görüldü.

İşte o paylaşım:

Kaynak: Gerçek Gündem