'Gölge kabinede' dikkat çeken detay: 'Erdoğan yine ilginç bir iş yaptı'

14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimleriyle birlikte Meclis'e milletvekili olarak giren eski bakanların kabinedeki eski koltuklarına atanmayıp komisyonlarda başkan olarak görevlendirilmeleri yeni bir ilke tanıklık edilmesine neden oldu: "İktidarın gölge kabinesi."

"Gölge hükümet" veya "gölge kabine", özellikle Batı demokrasilerinde muhalefet partilerince izlenen bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu uygulamada bakanların her bir faaliyeti, "adam - adama markaj" mantığıyla önceden belirlenmiş bir muhalif siyasetçi tarafından izlemeye alınıyor.

Türkiye'de ise bu 'sistem', bizzat Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendi kurduğu kabine için hayata geçirildi.

Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, birçok siyaset bilimci ve köşe yazarınca tespit edilen durumla ilgili dikkati çeken bir detayı okurlarıyla paylaştı.

"Erdoğan yine ilginç bir iş yaptı ve eski bakanlara TBMM’de birer makam tahsis etti. Hiçbiri açıkta kalmadı. Bunu daha önce plan olarak ben de yazmıştım. Eski bakanların komisyonları netleşince çok daha ilginç bir durum ortaya çıktı" diyen gazeteci, isimler arasındaki 'çatışmalara' değinerek şöyle devam etti:

"İlk kez bir iktidar partisi içinde gölge kabine olarak adlandırılacak kurul oluştu. Hem de halef-selefler arasında sıkıntılar bulunan bir tablo bu. İçişleri Komisyonu Başkanı olan eski bakan Süleyman Soylu ile yeni bakan Ali Yerlikaya ve Milli Eğitim Komisyonu Başkanı - eski bakan Mahmut Özer ile yeni bakan Yusuf Tekin ile uzun yıllar içinde yer aldıkları askeri nizamda önemli olan alt üst ilişkisi değişen Yaşar Güler ile Hulusi Akar bunların en somut örnekleri. Halen Güler ile Akar’ın devir teslim törenindeki gergin görüntüler konuşuluyor.

'NEBATİ'YE 'SEN BİRAZ HER ŞEYDEN UZAK DUR' DENİLMİŞ'

Mevlüt Çavuşoğlu ile Nurettin Nebati komisyonlarda görev almadılar. Nebati’nin nedeni bilinmiyor ama 'sen biraz her şeyden uzak dur' dendiği konuşuluyor. Çavuşoğlu affını istemiş, Dışişleri Komisyonu toplantılarının gergin geçme ihtimaline karşı. O da bakanlık beklentisi olanlardandı.

'TOPLANTILARIN GERGİN GEÇME İHTİMALİ AKAR VE SOYLU'NUN DA KABUSU'

Aslında komisyon toplantılarının gergin geçme ihtimali Akar ile Soylu’nun da kâbusu. TBMM Genel Kurul salonunda bütçe görüşmelerinde yaşananlara fragman dersek -özellikle Milli Savunma ve içişleri Komisyonlarında- komisyon toplantılarındaki görüşmelerin bitme ihtimali olup olmayacağını bile tartışmaya başlarız. Sadece komisyon toplantılarına bakınca bile bu dönemin çok ilginç olacağını söyleyebiliriz."

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