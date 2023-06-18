Okul gezisiyle iltica: Ortadan kaybolan lise öğrencisinin Almanya'da mülteci kampına alındığı ortaya çıktı!

Yapılan araştırma sonucunda İ.E.’nin İtalya’dan Almanya’ya giderek iltica başvurusu yaptığı ve mülteci kampına alındığı ortaya çıktı.

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Okul gezisiyle iltica: Ortadan kaybolan lise öğrencisinin Almanya'da mülteci kampına alındığı ortaya çıktı!

Lisesi öğrencisi İ.E., Erasmus için İtalya’ya yapılan gezide kayıplara karıştı. Yapılan araştırma sonucunda İ.E.’nin İtalya’dan Almanya’ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

Seferihisar Necat Hepkon Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan bir grup Erasmus projesi kapsamında İtalya'ya gitti.

TUVALETE GİTMEK İÇİN İZİN İSTEDİ, ORTADAN KAYBOLDU

Ege'de Sonsöz'den Ahmet Can Karataş'ın haberine göre, program devam ederken grup içinde yer alan 17 yaşındaki lise üçüncü sınıf öğrencisi İ.E., tuvalete gitmek için izin istedi. Aradan geçen zamana rağmen öğrencinin dönmediğini fark eden görevliler İ.E.'yi odasında bulamayınca İtalyan polisine kayıp başvurusu yapıldı. Durum öğrencinin ailesine de bildirildi.

İddiaya göre durumun aileye bildirilmesinden bir süre sonra İ.E., öğretmenler emesajla ulaşarak "Beni aramayın, dönmeyeceğim" dedi.

İ.E.'nin Almanya'ya giderek iltica başvurusunda bulunduğu ve aynı gün mülteci kampına alındığı ortaya çıktı.

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