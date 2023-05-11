Gelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde dün meydana gelen olayda, Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu, birlikte yaşadığı Tuncay Gülenç tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Gelecek Partisi İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Perihan Toğay, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

“İl Başkan Yardımcım, çalışma arkadaşım, can yoldaşım. Emine Ercandoğdu'yu kaybetmenin üzüntüsünü içerisindeyim. Kelimeler kifayetsiz… Seni asla unutmayacağız. Başta evlatları olmak üzere Ailesine ve Gelecek camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanın cennet olsun.”