Fatih Altaylı'dan sert tepki: Akşam dost meclisinde anlatıp alkış topluyor

Gazeteci Fatih Altaylı, Türkiye'de gerçek bir muhalefetin ortaya çıkamadığını belirterek kimi 'sosyal medya muhaliflerine' tepki gösterdi. Altaylı, "Akşam dost meclisinde o gün yaptığı attığı iki tweet’le yaptığı muhalefeti anlatıp, alkış topluyor" dedi.

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Fatih Altaylı'dan sert tepki: Akşam dost meclisinde anlatıp alkış topluyor

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyanın gerçek demokratik muhalefetin sonu olduğu görüşünü dile getirdi.

Artık kimsenin, en keskin olduğunu ileri süren muhalifin bile gerçek bir muhalefet yapmadığını, yapma ihtiyacı hissetmediğini savunan Altaylı, kendi ismini taşıyan internet sitesinde kaleme aldığı yazıda şunları kaydetti:

"(...) Çünkü sosyal medya üzerinden attığı iki palavra tweet, üç tane muhalif aforizma ile 'muhalefet vazifesini' yaptığını, iktidara haddini bildirdiğini zannediyor. Sahte bir profil arkasına saklanarak iktidara yaptığı üç beş eleştiriyi büyük bir muhalefet edası ile paylaşıyor, sonra oturup işine devam ediyor.

Dahası gerçek anlamda kanıyla, canıyla muhalefet yapıp, kellesini iktidarların önüne atanları da beğenmiyor. İki tweet de onları karalamak, onları eleştirmek için sallayıp 'Bu mu muhalefet' diye bir yandan da onları eleştiriyor.

Yellenip yellenip ipe dizerek gazını da çıkardığı için rahatlamış vaziyette görevini yaptığına inanıyor. Ve akşam dost meclisinde o gün yaptığı attığı iki tweet’le yaptığı muhalefeti anlatıp, alkış topluyor.

Bugün Türkiye’de gerçek bir muhalefet ortaya çıkamıyor, tüm olan bitene rağmen cılız bir siyasi muhalefet var ise bunun nedeni, bazılarının sosyal medya üzerinden yaptıklarını muhalefet zannetmesindendir.

Sosyal medyada rahatlayanlar, rahatlarını bozmadan muhalefet yapmanın keyfini sürmektedir."

Fatihaltayli.com.tr'de yayımlanan yazının tamamı.

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