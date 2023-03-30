Fatih Altaylı'dan İçişleri'ne: Neredesiniz, benim için anında açıklama yapıp dava açmıştınız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Sen Konuş' isimli YouTube kanalındaki sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyip "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" gibi sözlerle tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında harekete geçmeyen yetkililere tepki gösterdi.

"Muhabir sokak röportajı yapıyor. Batman’da. Türkiye Hizbullah’ının kurulduğu yerde. Önce bölge sokaklarında satırlı cinayetler işleyen, burada palazlanarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, örgüt evlerinde domuz bağı ile bağladığı kurbanlarına işkence ederek öldüren, başörtülü kadınları bile katleden, Mahzenlere gömdüğü cesetler yıllar sonra bulunan Hizbullah’ın başkentinde" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Röportaj yapılan kişinin Hüda Parlı olduğu anlaşılıyor. Ama aslında kendi ifadesi ile 'Hizbullahçı'. Ve hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, bu ülkede yasaların varolduğunu düşünmeden rahatça konuşuyor. 'Biz cihada hazırız. Biz bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir, Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle, hepsinin kafasını keseceğiz' diyor.

'TEK BİR FERDİ VAHİTTEN KELİME DUYMADIK'

Ve gereken mesajı rahatlıkla vermiş olmanın huzuru içinde suratında şeytani bir sırıtışla kameraya bakıyor. Röportajın yayınlanmasının üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum ama sosyal medyada kıyamet koparmasından, tüm medyada haber olmasının üzerinden 48 saate yakın bir süre geçti.

Bir tek devlet yetkilisinden, Anayasa'yı, yasaları, hakkı, hukuku, vatandaşlarını korumak için koltuğa oturmuş ya da oturtulmuş tek bir ferdi vahitten bir kelime bile duymadık.

'BANA ANINDA DAVA AÇTINIZ'

Herif Türkiye’ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, Anayasa'yı ayaklar altına alıyor. Çıt yok. İçişleri Bakanlığı neredesin! Ben İstanbul’da bir sitede, Sırp bir mafya üyesinin evinde bahçeye cesetler gömüldü iddiası üzerine Emniyet kazı yapıyor diye duyurduğum için ve üstelik de o evde oturan sahte kimlikli Sırp mafya üyesi tutuklandığı halde, benim hakkımda 'Halkı galeyana getirdiğim' iddiasıyla anında açıklama yaptınız, yetmedi hakkımda dava açtınız.

'NİYE ÇITINIZ ÇIKMIYOR?'

Hem Bakanlık, hem Emniyet Genel Müdürlüğü olarak. Peki cinayet işleyeceğini açıkça söyleyen, Anayasa'ya aykırı açıklamalar yapan bu yaratık hakkında ne yapıyorsunuz… Niye çıtınız çıkmıyor?

Ya Adalet Bakanlığı’na ne demeli! Tehditler savuran, cinayet işlemeye hazır olduğunu açıkça söyleyen bu 'Zebani' hakkında soruşturma başlatacak bir savcınız bile yok mu! Yoksa yeni 'koalisyon ortağınızı' kızdırmaktan mı korkuyorsunuz."