Fatih Altaylı'dan İçişleri'ne: Neredesiniz, benim için anında açıklama yapıp dava açmıştınız

Gazeteci Fatih Altaylı, yetkililerin "Hizbullahçıyım" diyerek muhalif siyasetçileri 'kafalarını kesmekle' tehdit eden kişiyle ilgili sessizliklerine dikkati çekti. İçişleri Bakanlığı'na "Neredesiniz?" diye tepki gösterdi.

Son Güncelleme:
Fatih Altaylı'dan İçişleri'ne: Neredesiniz, benim için anında açıklama yapıp dava açmıştınız

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 'Sen Konuş' isimli YouTube kanalındaki sokak röportajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini söyleyip "Hizbullahçıyız" diyen ve muhalif siyasetçileri "Kafalarını keseceğiz. Cihada hazırız" gibi sözlerle tehdit eden İsmail Cevher Kasımoğlu hakkında harekete geçmeyen yetkililere tepki gösterdi. 

"Muhabir sokak röportajı yapıyor. Batman’da. Türkiye Hizbullah’ının kurulduğu yerde. Önce bölge sokaklarında satırlı cinayetler işleyen, burada palazlanarak Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, örgüt evlerinde domuz bağı ile bağladığı kurbanlarına işkence ederek öldüren, başörtülü kadınları bile katleden, Mahzenlere gömdüğü cesetler yıllar sonra bulunan Hizbullah’ın başkentinde" diyen Altaylı, şöyle devam etti:

"Röportaj yapılan kişinin Hüda Parlı olduğu anlaşılıyor. Ama aslında kendi ifadesi ile 'Hizbullahçı'. Ve hiç kimseden korkmadan, çekinmeden, bu ülkede yasaların varolduğunu düşünmeden rahatça konuşuyor. 'Biz cihada hazırız. Biz bu dini, bu devleti kimseye yedirmeyiz. Kılıçdaroğlu kimdir, Akşener kimdir? Bunların hepsi Yahudi tohumlarıdır, Ermeni tohumlarıdır. Onlara söyle, hepsinin kafasını keseceğiz' diyor.

'TEK BİR FERDİ VAHİTTEN KELİME DUYMADIK'

Ve gereken mesajı rahatlıkla vermiş olmanın huzuru içinde suratında şeytani bir sırıtışla kameraya bakıyor. Röportajın yayınlanmasının üzerinden ne kadar geçti bilmiyorum ama sosyal medyada kıyamet koparmasından, tüm medyada haber olmasının üzerinden 48 saate yakın bir süre geçti.
Bir tek devlet yetkilisinden, Anayasa'yı, yasaları, hakkı, hukuku, vatandaşlarını korumak için koltuğa oturmuş ya da oturtulmuş tek bir ferdi vahitten bir kelime bile duymadık.

'BANA ANINDA DAVA AÇTINIZ'

Herif Türkiye’ye meydan okuyor, öldürürüz diyor, Anayasa'yı ayaklar altına alıyor. Çıt yok. İçişleri Bakanlığı neredesin! Ben İstanbul’da bir sitede, Sırp bir mafya üyesinin evinde bahçeye cesetler gömüldü iddiası üzerine Emniyet kazı yapıyor diye duyurduğum için ve üstelik de o evde oturan sahte kimlikli Sırp mafya üyesi tutuklandığı halde, benim hakkımda 'Halkı galeyana getirdiğim' iddiasıyla anında açıklama yaptınız, yetmedi hakkımda dava açtınız.

'NİYE ÇITINIZ ÇIKMIYOR?'

Hem Bakanlık, hem Emniyet Genel Müdürlüğü olarak. Peki cinayet işleyeceğini açıkça söyleyen, Anayasa'ya aykırı açıklamalar yapan bu yaratık hakkında ne yapıyorsunuz… Niye çıtınız çıkmıyor?

Ya Adalet Bakanlığı’na ne demeli! Tehditler savuran, cinayet işlemeye hazır olduğunu açıkça söyleyen bu 'Zebani' hakkında soruşturma başlatacak bir savcınız bile yok mu! Yoksa yeni 'koalisyon ortağınızı' kızdırmaktan mı korkuyorsunuz."

Etiketler
Fatih Altaylı İçişleri Bakanlığı Hizbullah
Son Güncelleme:
ÖSYM'den afet bölgesindeki Hatay, Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman için YKS kararı ÖSYM'den afet bölgesindeki 4 il için YKS kararı
Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi Emeklilerin zamlı maaşlarıyla ilgili yeni karar! Ödeme tarihleri belirlendi
Bakanlık farkında olmadan itiraf etti: AKP insan hakları konusunda sınıfta kaldı Bakanlık farkında olmadan itiraf etti: AKP insan hakları konusunda sınıfta kaldı
Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti Bergüzar Korel'den alkışlanacak hareket! Herkes takdir etti
Kızı, Ahmet Kaya'yı anlattı: Hayatta kalsaydı, muhtemelen bir gün döner ve hapse girerdi Kızı, Ahmet Kaya'yı anlattı: Hayatta kalsaydı, muhtemelen bir gün döner ve hapse girerdi
Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu'nun tahminlerden daha fazla oy alacağını zannediyorum; Erdoğan'ı panik içinde görüyorum Karamollaoğlu: Kılıçdaroğlu tahminlerden daha fazla oy alır
ÇOK OKUNANLAR
Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar! Bugün seçim olsa hangi ittifak nerelerde kazanıyor: İşte il il sonuçlar!
Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç! Mart ayının son anketi: İşte bu pazar seçim olsa sandıktan çıkacak sonuç!
Ankette durum 'bıçak sırtı': Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında son durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor? Kılıçdaroğlu - Erdoğan yarışında durum ne, İnce oyları nasıl etkiliyor?
Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı Muharrem İnce'yi yalanlayan anket: Twitter hesabından paylaştı
Konsensus Araştırma Genel Müdürü Sarı: Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı Cumhur İttifakı'nda Erdoğan'a oy vermeyeceklerin sayısı arttı