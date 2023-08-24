Fatih Altaylı gelişmelere tepkili: Rabbinizin affedip affetmeyeceğini ben bilemem, ama...

Gazeteci Fatih Altaylı, şahsi internet sitesinde yayımladığı yazısında her gün yüzlerce, bazen binlerce Afgan göçmenin Van'dan geçerek Türkiye'ye dağıldığını söyledi. "Üstelik de komşu Suriye’den ailece, çoluk çocuk gelenlerin aksine, bu gelen Afganlarda bambaşka bir hal var" diyen Altaylı, kendi çıkarımlarına da yer vererek şunları kaydetti:

"İçlerinde kadın yok, çocuk yok, yaşlı yok, düşkün yok. Tamamı çakı gibi maşallah. 19 ila 35 yaş arası, hepsi askerlik çağında. Ve Kabil’den Van’a kadar olan yaklaşık 3 bin kilometrelik yolu zorlukla aşmış gibi bir halleri de yok. Sanki oradan Varan’ın Mercedes otobüslerine binip gelmişler gibi.

Hadi Suriye’den gelenleri anladık. En yakın komşuya kapağı attılar. Yarısı bize, yarısı Ürdün’e. (Ürdün Suriyelileri geri yolluyor) Peki bunlar 3 bin kilometrelik yolu nasıl geçiyor, İran’ı rahatça nasıl aşıyor ve niye geliyor!

Bu Afgan göçüne bulunan 'vicdani kılıf' ise bunların Amerikan işgali sırasında Amerikalılarla işbirliği yaptığı için Taliban’an hedefinde olan 'zavallılar' olduğu.

'PARALI CIA ASKERLERİ DOĞU SINIRIMIZDAN İÇERİ ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GİRİYOR'

Bu kılıfın benim anladığım dildeki meali şu. 'Bunlar Afganistan’da büyük oranda CIA ile çalışmış, bir kısmı da Pentagon tarafından istihdam edilmiş kişiler'

Yeni bunlar CIA’in düşük maaşlı elemanları, CIA’nin ve Pentagon’un paralı askerleri. Ve biz sınırımızı bunlara sonuna kadar açmış, ülkemize sokuyoruz. Kim olduğu belirsiz, ne olduğu belirsiz, paralı CIA askerleri Doğu sınırımızdan içeri elini kolunu sallayarak giriyor. Batı sınırımızda ise zaten bir Amerikan ordusu mevcut.

'15 TEMMUZ'U YAŞAYANLARIN HALA DERS ALMADIĞINI GÖRÜYORUZ'

CIA’in Türkiye’deki Cemaat kılıklı askerlerinin 2016 yılının 15 Temmuz’unda yaptıklarını yaşayanların hâlâ ders almadığını ne yazık ki görüyoruz.

Sonra yine 'Rabbim bizi affetsin'. Rabbinizin affedip affetmeyeceği ben bilemem. Ama tarihin affetmeyeceği çok açık."

fatihaltayli.com.tr'de yayınlanan yazısının tamamı.