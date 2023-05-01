Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: Bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçimini kaptanlık yaparak sağlayan emektar bir babanın evladıyım" diye yazdı.

Gençlik yıllarında İETT'de işçi olarak çalışarak ter döktüğünü belirten Erdoğan, "Emeğin, alın terinin, arkadaşlarla bir sıcak somunu paylaşmanın mutluluğunu çok iyi bilirim. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme mücadelemizde bu köklerimizi ve nereden geldiğimizi asla unutmadık. Daima sizlerin hakkını teslim etmeye çalıştık. Yıllarca istismar malzemesi yapılan 1 Mayıs'ı sizler için tatil ilan ettik, gerçek anlamda işçi bayramı yaptık." ifadelerini kullandı.

Örgütlenme, sendikal haklar, ücretlerle beraber işçi sağlığı ve güvenliğinde çok önemli adımlar attıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"2002'de 184 lira olan, yani 126 dolara tekabül eden asgari ücreti bugün 8 bin 500 liraya, yani 437 dolara yükselttik. Asgari ücreti ve diğer ücretlilerin asgari ücret kadarki gelirlerini vergi dışı bıraktık. Ne yaptıysak beraber yaptık, beraber başardık, sırt sırta vererek zorlukların üstesinden beraberce geldik. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da yine sizlerle beraber inşa edeceğiz. 14 Mayıs'ta siz işçi kardeşlerimin desteğine güveniyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününüzü canıgönülden tebrik ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajı ile ilgili görsel de yer aldı.

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1 Mayıs 2023 Recep Tayyip Erdoğan
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