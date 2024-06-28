Erdoğan imzaladı: 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü için kritik karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı, 2 fakültenin isim değiştirildi.
28 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu, ayrıca 2 fakültenin ismi değiştirildi.
KAPATILAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
Karabük Üniversitesi: Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Mersin Üniversitesi: İçel Sağlık Yüksekokulu
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İslami İlimler Fakültesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi: Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
MEF Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü
Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü
KURULAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm Fakültesi
Karabük Üniversitesi: Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Konya Teknik Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu
Mersin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İlahiyat Fakültesi
Ankara Üniversitesi: Yapay Zekâ Enstitüsü
Çankırı Karatekin Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Erciyes Üniversitesi: Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü
İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ
Karabük Üniversitesi: Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adı Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.
Necmettin Erbakan Üniversitesi: Veterinerlik Fakültesi'nin adı Veteriner Fakültesi olarak değiştirildi.