Erdoğan imzaladı: 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü için kritik karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 fakülte, yüksekokul ve enstitü açıldı, 2 fakültenin isim değiştirildi.

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Erdoğan imzaladı: 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü için kritik karar

28 Haziran 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 19 fakülte, yüksekokul ve enstitü kapatıldı; 14 yeni fakülte, yüksekokul ve enstitü kuruldu, ayrıca 2 fakültenin ismi değiştirildi.

KAPATILAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Karabük Üniversitesi: Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İslami İlimler Fakültesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Mersin Üniversitesi: İçel Sağlık Yüksekokulu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İslami İlimler Fakültesi

Çankırı Karatekin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Enstitüsü

İstanbul Ticaret Üniversitesi: Dış Ticaret Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

MEF Üniversitesi: Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü

Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Fen Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

KURULAN FAKÜLTE, YÜKSEKOKUL VE ENSTİTÜLER

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi: Turizm Fakültesi

Karabük Üniversitesi: Hasan Doğan Spor Bilimleri Fakültesi, İlahiyat Fakültesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Konya Teknik Üniversitesi: Yabancı Diller Yüksekokulu

Mersin Üniversitesi: Sağlık Bilimleri Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi: İlahiyat Fakültesi

Ankara Üniversitesi: Yapay Zekâ Enstitüsü

Çankırı Karatekin Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Erciyes Üniversitesi: Aşı Araştırmaları ve Geliştirme Enstitüsü

İstanbul Ticaret Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi: Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

İSİM DEĞİŞİKLİKLERİ

Karabük Üniversitesi: Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi'nin adı Safranbolu Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi: Veterinerlik Fakültesi'nin adı Veteriner Fakültesi olarak değiştirildi.

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Recep Tayyip Erdoğan Üniversite
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