Emniyet'te neler oluyor? Terfi ve emekli listelerinin gecikmesinde 'Süleyman Soylu' iddiası

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde emeklilik ve terfi listelerinin açıklanmasındaki gecikmenin Süleyman Soylu'nun ekibinin direnişi nedeniyle yaşandığı ileri sürüldü. Yeni listeyle Soylu ekibinin tasfiyesinin amaçlandığını belirten T24 yazarı Tolga Şardan, özellikle eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Narkotik Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın emekliliğine karşı çıkanlar olduğunu kaydetti.

Şardan, yazısının "Emniyette neler oluyor" başlıklı bölümünde şu iddialara yer verdi:

"Emniyet'te bir süredir yaşanan kaotik sürecin sona ereceği yönünde hiçbir işaret veya emare görünmüyor maalesef.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde katıldığı video konferans sistemi (VKS) toplantısında doğu – batı tayinlerinin 10 Haziran'da çıkarılacağını duyurdu.

Takvimin sarkmasına karşın henüz bir işaret yok ortada.

Geçen mayısta toplanan Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu'nda (YDK) baş gösteren kriz halen devam ediyor. Özellikle müdür sınıfındaki terfiler ve emeklilikler konusunda kurul üyeleri arasında çıkan tartışmalı kriz süreci sonuçlanamadı.

Krizin ana kaynağı Soylu'nun ekibinin emekli edilecek polis müdürleri arasında yer alması.

Yerlikaya'nın göreve gelmesinden sonra Soylu'nun ekibine yönelik kadro tasfiyesinde öne çıkan isimler var. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Resul Holoğlu ve Ahmet Şengün, Eski Muğla Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, Eski Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Narkotik Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları bu isimlerin başında geliyor.

Özellikle Yılmaz ve Seydioğulları hakkında devam eden adli ve idari soruşturmalar var.

Yukarıda linkini bıraktığım Büyüteç'te emekli edilecek bu isimlerin durumuyla ilgili bilgi aktardım.

YDK'nın mevcut üyelerinden Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Çorumlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve İstihbarat Başkanı Selami Yıldız ve Özel Denetleme Başkanı Suat Çelik, Yılmaz ve Seydioğulları ile Polis Akademisi'nden devre arkadaşları.

Bu nedenle, Çorumlu, Yıldız ve Çelik söz konusu iki ismin emekli edilmesine karşı konumdalar.

Bilhassa Çorumlu, yakın çevresine Yılmaz'ın emeklilik kararına imza atmayıp şerh koyacağını yakın çevresi ile paylaşıyor.

Tabii Yılmaz'ın, aynı zamanda Ali Yerlikaya ile ilgili yakın geçmişte FETÖ soruşturması başlattığını daha önce duyurmuştum.

Gelinen noktada, önce Soylu ile çalışan ardından da genel müdür yardımcılığına terfi ettirilerek Yerlikaya ile beraber görev yapan Çorumlu'nun, Yerlikaya'ya yönelik tartışmalı adli soruşturma yürütmek isteyen devresi Yılmaz'a kalkan olması İçişleri Bakanı'nın dikkatinden kaçmasa gerek!

Askıya alınan YDK çalışmalarının ne zaman başlanacağı belli değil. Kurul çalışmaları tamamlanamadığı için alınan kararlar gereği terfi edenler, henüz yeni rütbelerini takamadı.

Emniyet yönetimi, Genel Müdür Erol Ayyıldız başta olmak üzere yaşananları pek de önemser durumda gözükmüyorlar.

YDK'da kurul üyeleri arasında adeta savaş yaşanırken, Ayyıldız'ın adeta ‘üç maymunu’ oynaması da ilginç elbette.

Yeri gelmişken, Soylu ekibinin emekli edileceği haberlerinin kamuoyuna yansıtılmasından rahatsız olan kimi YDK üyeleri var.

Çorumlu ve Yıldız bu isimlerin başını çekiyor. Özellikle yaşananları Büyüteç'te duyuran bu satırların yazarından epeyce rahatsızlıkları var.

Yine yukarıda linkini bıraktığım yazının yayımlanmasının ardından YDK'nın son birleşiminde Çorumlu'nun, bu satırların yazarı hakkında seslendirdiği yakışıksız sözleri var.

Kurul çalışmalarının nasıl olup da tarafıma ulaştığı yönünde yanlış bilgilere sahip olan Çorumlu'ya, masa etrafında yer alan diğer kurul üyelerini zan altında bırakmasından ziyade bilakis yakın çevresine bakmasını öneririm.

Yılmaz ve ekibine, kurul çalışmaları hakkındaki bilgileri kimlerin sızdırdığını araştırması yeterli olacak."