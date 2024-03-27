Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş'a 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan ceza

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar Uğur Akkuş ve Emre Akkuş katılmazken taraf avukatları geldi.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Uğur Akkuş ve Emre Akkuş isimli iki kardeş, Orion Jv Havacılık firmasına 480 bin lira bedelli karşılıksız çek düzenledikleri gerekçesiyle "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse çarptırıldı.

Duruşmaya sanıklar katılmazken, avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıkların müşteki Ramazan Gedik'i dolandırmak için kamu kurumu aracılığıyla "ödemeden men yasağı" aldırdıklarını ve hileli hareketlerle müştekiyi dolandırdıklarını kaydetti.

Uğur Akkuş'un avukatı, zararı gidermek için uzlaşmaya çalıştıklarını ancak müştekinin 5 katı tazminat talep ettiği için uzlaşamadıklarını söyledi. Emre Akkuş'un avukatı ise müvekkilinin Uğur Akkuş tarafından dolandırıldığını ve imzasının taklit edildiğini iddia etti.

HAPİS CEZASI

Mahkeme, her iki sanığı da "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapse ve 83 bin 320'şer lira para cezasına çarptırdı.

İddianamede, sanıkların karşılıksız çek cezasından kurtulmak ve müştekiye ödeme yapmamak için mahkeme aracılığıyla "ödemeden men yasağı" aldırdığı ve hileli hareketlerle müştekiyi dolandırdığı belirtiliyordu.