Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İstanbul Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda entübe edilen usta oyuncu Kadir İnanır'ın durumun seyrine göre uyandırılacağı belirtildi.

Haber Global'den Batuhan Topal, Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Kadir İnanır'ın beynindeki tıkalı damarın anjiyo işleminden sonra açıldığını belirten Topal, İnanır'ın yoğun bakımda iki gündür entübe edildiğini ancak uygulanan anestezinin dozunun azaltıldığını açıkladı. 74 yaşındaki İnanır, durumun seyrine göre uyandırılacak.

BAKAN KOCA: ENTÜBE EDİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin önceki gün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

"KOLLARINI, BACAKLARINI OYNATMAYA BAŞLADI"

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Dünden beri yoğun bakımımızda tedavisine ve takibine devam ediyoruz. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel bir beslenme var. Radyolojik görüntüyü, klinik de destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı" demişti.