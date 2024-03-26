'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarda dönem dönem gündeme oturan 'Cübbeli Ahmet Hoca' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp krizi geçirdi.

Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.

"İSMAİLAĞA'YA SON İHTAR!" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ünlü, geçtiğimiz günlerde X hesabından bir paylaşım yaparak, çarşamba gününü işaret etmiş ve "Bildiklerimi Söyleyince Bazıları İnsan İçine Çıkamayacak! İsmailağa'ya Son İhtâr! Köprüden Önce Son Çıkış! Çarşamba 22:30’a Kadar Bu Teklîfim Kabûl Görürse Susacağım, Değilse Onlar Düşünsün!" ifadelerini kullanmıştı.