'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı

Yaptığı açıklamalarda dönem dönem gündeme oturan 'Cübbeli Ahmet Hoca' adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü kalp krizi geçirdi.

Yapılan açıklamada Cübbeli'nin Bursa'daki programlarının iptal edildiği, kendisine anjiyo yapılacağı belirtildi.

Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cübbeli Ahmet Hoca kalp rahatsızlığından dolayı şu anda anjiyo operasyonu olacaktır, dolayısıyla yarın Bursa Sohbeti'ne gelemeyecektir, tüm çevrenize duyurmanızı ricâ ediyor" denildi.

'Cübbeli Ahmet' hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

"İSMAİLAĞA'YA SON İHTAR!" PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Ünlü, geçtiğimiz günlerde X hesabından bir paylaşım yaparak, çarşamba gününü işaret etmiş ve "Bildiklerimi Söyleyince Bazıları İnsan İçine Çıkamayacak! İsmailağa'ya Son İhtâr! Köprüden Önce Son Çıkış! Çarşamba 22:30’a Kadar Bu Teklîfim Kabûl Görürse Susacağım, Değilse Onlar Düşünsün!" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler
Cübbeli Ahmet
Son Güncelleme:
İnternetten bebek satışı skandalı! Site saatler sonra kapatıldı İnternetten bebek satışı skandalı
CHP'den seçim güvenliği hamlesi: Sandıklara üç katmanlı koruma CHP'den seçim güvenliği hamlesi: Sandıklara üç katmanlı koruma
Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler Emekli olunca yaşamak isteyeceğiniz 5 yer! Emeklilerin çok sevdiği şehirler
Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç Özgür, cesur ve lider ruhlular; Dediğim dedik diyen 3 burç
Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın Gazze kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz Dışişleri Bakanlığı: BMGK'nın Gazze kararını olumlu bir adım olarak görüyoruz
Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt Karabük Üniversitesi’nden HIV ve HPV iddialarına yanıt
ÇOK OKUNANLAR
Eylem Tok ve oğluyla ilgili yeni iddia: 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti 4 katı para teklif etti, otel müdürü reddetti
Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor? Hangi banka, emekliye ne kadar promosyon veriyor?
Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...." Yusuf Güney, yeni sevgilisini ilan etti: "Dünyada yaşamıyor...."
Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı Prof. Dr. Nükhet Sirman'ın jandarmada ifadesi alınmaya başlandı
Tolga Şardan: 'Soylu'ya yakın iki 'kara kutu' emniyet müdürü istifa etti' Tolga Şardan: İki 'kara kutu' emniyet müdürü istifa etti'