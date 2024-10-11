Diyanet Milyonları Matbaaya Yatırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ocak-Ekim 2024 döneminde kitap basımı için 70 milyon TL’den fazla harcama yaptı. En büyük ihale, 35 milyon TL’nin üzerinde bir maliyetle Kur’an-ı Kerim basımı için gerçekleştirildi.

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Diyanet Milyonları Matbaaya Yatırdı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde gerçekleştirdiği matbaa harcamalarının 70 milyon TL’yi aştığı ortaya çıktı.

70 MİLYON TL’LİK KİTAP BASIMI

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, dört farklı kitap basımı ihalesi kapsamında Diyanet’in harcadığı toplam tutar, 70 milyon 417 bin 300 TL olarak açıklandı. Bu ihaleler arasında en yüksek maliyetli olanı, "Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Orta Boy Basım İşi" ihalesi oldu. Bu ihale, 35 milyon 647 bin 800 TL’lik sözleşme tutarıyla dikkat çekti.

Diyanet'in kitap basım harcamaları diğer ihalelere göre şöyle sıralandı:

Kur’an-ı Kerim Bilgisayar Hatlı Rahle Boy Basımı: 32 milyon 899 bin 500 TL
Seyyid Bey Külliyatı: 922 bin TL
Askere Temel Dini Bilgiler: 948 bin TL

Diyanet Milyonları Matbaaya Yatırdı - Resim : 1

Kaynak: BirGün

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