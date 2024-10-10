Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Et Mağazası Açıldı

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi Halk Et mağazasının ilk şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

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Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Et Mağazası Açıldı

Merkezefendi Belediyesi'nin Halk Et mağazasının ilk şubesi törenle açıldı. Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi’de herkes güvenilir, uygun fiyatlı ve kaliteli ete ulaşsın istiyoruz. Merkezefendi Belediyesi’nin bütün kaynaklarını hemşehrilerimiz için kullanmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Merkezefendi Halk Et ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Değirmenönü Mahallesi’nde hizmet verecek olan ilk şubenin açılışı yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Törenine Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: ANKA

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