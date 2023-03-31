Diyanet'in 'evlatlıkla evlenme engeli yok' fetvasına takipsizlik

SOL Parti, “Evlatlık edinilen çocukla evlenilebilir mi” sorusuna "Evlat edinen ile evlatlık arasında evlenme engeli doğmaz" ifadeleriyle skandal yanıtı veren Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memur Suçları Soruşturma Bürosu, başvuruyu reddetti.

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından “afetzede çocuklara koruyucu aile” kampanyaları başlatılırken Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun sitesinde, "Koruyucu aile olmanın hükmü nedir?" sorusu yanıtlandı. Diyanet, ailelerin evlat edindikleri çocuklara, "Öz evlat gibi davranmasının" doğru olmadığını ve "Evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığını"ya yönelik skandal ifadeler kullandı.

SOYUT NİTELİKTEYMİŞ

Bu yanıtın ardından SOL Parti, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyanet yönetiminin ‘görevi kötüye kullandığını’ bildiren SOL Parti’nin başvurusunu inceleyen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlik kararı verdi. Kararda, şu ifadeler kullanıldı: “Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Cumhuriyet Başsavcılığı’mızca soruşturulması veya ön inceleme yapılmasını gerektirecek bir yönünün bulunmadığı, şikâyetçinin iddialarının genel ve soyut nitelikte kaldığı anlaşılmakla, 5252 Sayılı Yasa ile değişik 4483 Sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesi gereğince şikâyet edilen hakkında şikâyetin işleme konulmamasına karar verildi.”

AYM’YE TAŞINACAK

SOL Hukuk’tan karara dair yapılan açıklamada, “Söz konusu ifadeler Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve Anayasa’ya açıkça aykırı olmasına karşın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen işleme koymama kararı hukuksuzdur. İddiaya konu fetva, Diyanet’in sitesinde yer almaktadır. Biz bunu dilekçemizle de sunduk. Buna karşın ‘genel ve soyut iddia’ denilmesi hukuk tanımazlığın zirve noktasıdır. Kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız. Çocuklarımızı bu dinci, yobaz akla teslim etmeyeceğiz.”