Hiranur Vakfı davası bugün: Yusuf Ziya Gümüşel’in avukatı AKP'li çıktı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında evlendirmesi cinsel maruz bırakılması skandalına ilişkin davanın üçüncü duruşması bugün Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Gümüşel'in avukatı Bulut Müslüm Gezer'in aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi'nin AKP'li Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

İddianamede baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel’e ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 aya kadar, H.K.G'nin evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından 67 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istenmişti. 30 Ocak’ta görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti yayın yasağı ve gizlilik kararı getirilmesine karar verdi. 27 Şubat’ta görülen ikinci duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmasını istedi. Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli’nin tutuklu, anne Fatıma Gümüşel’in tutuksuz yargılandığının davanın üçüncü duruşması bugün saat 09.30’da başlayacak. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada karar çıkması bekleniyor.

BirGün’de yer alan habere göre, önceki duruşmalarda da Gümüşel'in avukatlığını üstlenen Bulut Müslüm Gezer ise aynı zamanda Sultanbeyli Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi. Ayrıca Gezer, 2018 yılında AKP'den Van milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti.