Diyanet bakanlıkları solladı: 2024'ün ilk çeyreğinde 30 milyar TL’den fazla para harcadı!

2024 yılına 91 milyar 824 milyon 805 bin TL’lik bütçeyle başlayan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, Ocak-Nisan döneminde 30 milyar TL’den fazla para harcadığı belirlendi. Başkanlığın dört aylık harcaması, 12 aylık bütçesinin yüzde 35’ini oluşturdu.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; hemen her ay milyarlarca lira para harcayan Diyanet İşleri Başkanlığı, nisan ayında da geleneği bozmadı. Diyanet’in, aralarında icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda bakanlığı geride bırakan nisan ayı harcaması kayıtlara, 7 milyar 488 milyon TL olarak geçti.

HER AY MİLYARLARCA LİRA

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin harcamalarını ortaya koyan verilerine göre, Ali Erbaş’ın başkanlığını yaptığı Diyanet, ocak ayında 9 milyar 726 milyon 132 bin TL’lik, şubat ayında ise 7 milyar 165 milyon 217 bin TL’lik, mart ayında ise 7 milyar 454 milyon 114 bin TL’lik harcamaya imza attı. Başkanlığın harcama musluğu, nisan ayında da kısılmadı. Devasa bütçeli kurumun nisan ayında 7 milyar 488 milyon 621 bin TL harcadığı belirlendi.

BAKANLIKLARI GEÇTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Nisan 2024 döneminde yaptığı toplam harcama ise 31 milyar 834 milyon 84 bin TL’ye ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, harcaması itibarıyla icracı bakanlıkların da yer aldığı çok sayıda kamu kurumunun üzerine çıktı. Başkanlığın ocak, şubat, mart ve nisan ayı toplam harcaması ile geride bıraktığı kamu kurumları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yer aldı. Diyanet’in, Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan da fazla para harcadığı tespit edildi.

Diyanet’in toplam 31,8 milyar TL harcadığı 2024’ün ilk çeyreğinde, diğer bazı bakanlıkların ve kamu kurumlarının harcamaları ise şöyle:

• Kültür ve Turizm Bakanlığı: 12 milyar 3 milyon 940 bin TL

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: 23 milyar 582 milyon 265 bin TL

• Ticaret Bakanlığı: 10 milyar 975 milyon 360 bin TL

• Avrupa Birliği Başkanlığı: 147 milyon 298 bin TL

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: 14 milyar 977 milyon 842 bin TL

• Dışişleri Bakanlığı: 8 milyar 395 milyon 972 bin TL

Diyanet’in dört ayda gerçekleştirdiği 31,8 milyar TL’lik harcama, günlük 265 milyon 284 bin TL’ye denk geliyor. Diyanet’in dört ayda imza attığı harcama, 1 milyon 872 bin 372 asgari ücreti toplamından oluşuyor.