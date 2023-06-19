DİSK Basın - İş'ten gazeteciye 'gelme lan bir daha' diyen yönetici hakkında açıklama: Kabul etmiyoruz

DİSK, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sonrası basın açıklaması düzenledi. Asgari ücret ile ilgili DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu açıklama yaptığı sırada DİSK Tekstil İş Genel Başkanı Kazım Doğan bir gazetecinin fotoğraf çekmesine kızdı.

Toplantı sonunda gazeteci, Doğan'a tepki gösterdi. İkili arasında sözlü tartışma yaşandı. Gazeteci, "Benden ne istiyorsunuz beyefendi. Siz işçilere de böyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi savunuyorsunuz haklarını? Çekmemizi istemiyorsunuz niye bizi çağırıyorsunuz, ayıp değil mi canlı yayında böyle yapıyorsunuz?" dedi.

Doğan tartışma sırasında gazeteciye "Konuşma fazla, gelme lan bir daha" ifadelerini kullandı. Arzu Çerkezoğlu ve diğer DİSK üyeleri gazeteciden özür diledi.

DİSK BASIN İŞ: KABUL ETMİYORUZ

Yaşananlar üzerine DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada da "DİSK yönetiminin yaptığı basın toplantısında meslektaşımıza yönelik saygısız ifadeleri ve yakışıksız tavrı asla kabul etmiyoruz. Tepkimizi konfederasyonumuzun yönetimine ileteceğimizi de tüm meslektaşlarımızın bilmesini isteriz" denildi.