Dilan-Engin Polat davasının hakimi davadan çekildi: Dilekçesi ortaya çıktı

Dilan ve Engin Polat çiftinin Banu Parlak'ın mekanının kurşanlanmasında azmettirici oldukları suçlamasıyla yargılandığı davada çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Recep Baş davadan çekilme kararı aldı.

Halk TV'den Müslim Sarıyar'ın haberine göre hakim davadan çekilme kararının nedenlerini detaylı şekilde açıkladığı dilekçede, Dilan Polat'ın avukatı Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle "özel olarak görüşmek için baskı yaptığını" iddia etti.

Hakim, duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukat Kaya'nın taleplerini reddettiğini, buna rağmen ısrarcı tavırlarını sürdürdüğünü belirtti.

Dilekçede avukatın, hakimin odasına izinsiz girdiği ve "Ne demek görüşemezsiniz, siz hakim değilsiniz" şeklindeki ifadelerle küçük düşürmeye çalıştığı da iddia edildi.

Hakim Recep Baş'ın dilekçesi şöyle: "Mahkememize ait yukarıda esas sayısı yazılı dosyanın tensibi yapılıp ara karar kurulduktan sonra 03.06.2024 tarihinde saat 11.00 sıralarında duruşma salonu ile kalem arasında koridorda sanık Dilan Polat müdafii Av. Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşir huzurunda sözlü olarak tehdit ettiği ve zorla hakimin odasına girdiği anlaşılmıştır. Mahkeme hakimi bu durumu zapta geçirip şikayetçi olmuş ve Adalet Bakanlığı'nın 03.06.2024 tarih ve ... sayılı oluruyla Av. Hüseyin Kaya hakkında yasal işlemler başlatılmıştır. Ayrıca duruşma hakimi, Av. Hüseyin Kaya'nın kendisiyle görüşmek için odasında baskı yapmaya çalıştığını, bu görüşmenin odada yapılmadığını, tüm bu olayların ardından kendisine karşı görev yapma inancının zedelendiğini ve bu nedenle çekilme talebinde bulunduğunu belirtmiştir. Hakimin beyanları doğrultusunda duruşma hakimi davadan çekilmiştir.

Bu itibarla CMK'nın 30/1 maddesi gereğince çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim. Gereği rica olunur."