"Ali Erbaş'ın ailesine özel umre turu düzenlendi" iddiası

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş ile kızı, damadı, torunu ve yakınları için özel umre seyahati düzenlendiği iddia edildi. Toplam 40 kişiden oluşan kafilede, Seher Erbaş ve Şeydanur Erbaş Küçük’ün yanı sıra damat Mehmet Sefa Küçük ve Diyanet’teki genel müdürlerin eşlerinin de yer aldığı iddiası tartışma yarattı.

Umre seyahatine giden 40 kişilik kafilede 10 erkek 30 kadın olduğu belirtildi. Organizasyonun bizzat Seher Erbaş tarafından yapıldığı, özel kalem personeli Ahmet Şahin'in kafileyi sevk ve idare ile görevlendirildiği bildirildi.

ÖZEL İKRAMLAR

İddiaya göre, “Kadın irşat görevlisi” olarak Özel Kalem Müdürü Hasan Güçlü'nün eşi ve Etimesgut Vaizesi Ayşegül Güçlü görevlendirildi. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü yetkilileri, “Konunun duyulmaması” konusunda uyarıldı. Diyanet kafilesine, normal umre turlarında sunulan hizmetlerden farklı olarak bazı hizmet ve ikramlarda bulunulduğu da iddialar arasında sıralandı. Seher Erbaş'a VIP araç tahsis edildiği, konukların Mekke Din Hizmetleri Ataşeliği'nde ve Diyanet'in Mekke'deki merkezi olan Daru'l-Hadi otelinde ağırlandığı kaydedildi.

VIP ARAÇ

Kafilenin ayrıca, tahsis edilen özel VIP otobüs ile diğer umrecilerin götürülmediği Taif şehrine de götürüldüğü öğrenildi. Ali Erbaş’ın kızının sosyal medya hesabından Taif'te gezilen bahçeleri paylaşması, “Özel umre seyahati” iddialarını kuvvetlendirdi. Ali Erbaş'ın Suudi Arabistan seyahatinde şoförlüğünü yapan Mekke Din Hizmetleri Müşavirliği personeli Ahmet Karaca'nın da VIP araçla Seher Erbaş'a hizmet ettiği dile getirildi.

NE KADAR ÜCRET ALINDI?

Diyanet kaynakları, kafilenin umre için seyahat vizesi mi yoksa umre vizesi mi aldığının ve kafiledeki kişilerden ne kadar ücret alındığının sır gibi saklandığını savundu. Hac ve Umre Genel Müdürü Remzi Bircan'ın da seyahatin organizesi ile bizzat ilgilendiği ve detayları sadece kendisinin takip ettiği aktarıldı. Ali Erbaş'ın Irak seyahati sonrası Riyad'da bir programa katıldığı, ardından Mekke'ye gittiği savunuldu. Edinilen bilgiye göre, kafile 2 Mayıs'ta Türkiye'ye döndü.