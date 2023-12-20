Deniz Zeyrek tepkili: Kendisine kötü bir haberim var

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, geçtiğimiz günlerde Sakarya / Arifiye'de yürüyüş yaptıklarını, ilçenin hemen dışında bir caminin yanından geçerken bahçedeki barakalardan çok sayıda çocuk çıktığını, bunların yaşlarının 10-12 olduğunu söyledi.

Bahse konu yerin İstanbul merkezli bir tarikatın yurdu olduğunu dile getiren gazeteci, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de tepki gösterdiği yazısında şunları kaydetti:

"(...) Kim bilir Anadolu’nun ücra köşelerinde bunlara benzer kaç tarikat yurdu var? Kim bilir o yurtlarda, aslında okullarında olması gereken (okul çağında) kaç çocuk yaşıyor?

'KENDİLERİNE MİLİTAN DEVŞİRMEYE DEVAM EDİYORLAR'

Öyle anlaşılıyor ki o tarikat ve cemaatlere kendi yurtlarıyla o yurtlara konulmuş çocuklar da yetmiyor. Bu nedenle Milli Eğitim aracılığıyla bütün okullardan kendilerine militan devşirmeye devam ediyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 'sivil toplum kuruluşu' dediği bu cemaat ve tarikatlar, o küçücük çocukların eğitim süreçlerinin dışında kalmasına, kendi tarikatlarının/cemaatlerinin militanı olmasına neden oluyor.

Bu anayasal bir suçtur. Tekin’in bakan olarak temel sorumluluğu, tarikat ve cemaatlerin kucağına düşen o çocukların tamamını devletin eğitim sistemine dahil etmektir.

'15 TEMMUZ'DAN DERS ALMADINIZ MI?'

Kendisine tarikat ve cemaatlere destek verdiği için '15 Temmuz’dan ders almadınız mı?' diye sormak isterdim ama nafile!

Çünkü kendisi, kendi desteklediği tarikat ve cemaatlerin ülkenin kurucu önderlerine hakaretler etmesini, ülkede yönetimi ele geçirme rüyası kurmasını bir sorun olarak görmüyor.

Aynı hayalleri Tekin de kuruyor olabilir ama kendisine kötü bir haberim var:

Bu ülkenin sağduyulu makul çoğunluğu, Tekin’in 'sivil toplum örgütü' dediği şeyin aslında ne olduğunu çok iyi biliyor ve o çoğunluk Cumhuriyet’in 100. yıldönümünde nasıl gür bir şekilde 'Cumhuriyet ve Atatürk kırmızı çizgimizdir' dediyse, günü geldiğinde de çocuklarının geleceğine sahip çıkacaktır. (...)"

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