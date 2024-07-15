Darbe Girişiminin Üzerinden 8 Yıl Geçti... İşte O Gecede Saat Saat Yaşananlar

15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden tam 8 yıl geçti. Yüzlerce vatandaşın öldüğü, binlercesinin yaralandığı darbe gecesi neler yaşandı. İşte o gece yaşananlar...

15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminin saat saat özeti:

14:30: Kara Havacılık’ta görevli binbaşı O.K., MİT’e giderek Hakan Fidan’ın kaçırılacağını, bunun darbe girişimi olabileceğini bildirdi.

Saat 16:16: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler’i telefonla arayarak bilgi verdi ve ayrıntıları anlatması için Müsteşar Yardımcısını Genelkurmay’a gönderdi.

Saat 17:32: MİT Müsteşar Yardımcısı, Yaşar Güler’i bilgilendirdi,

Saat 17:54: Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı bilgilendirdi.

Saat 18:10: MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Karargahı’na gelerek Hulusi Akar ve komutanların yaptığı toplantıya katıldı, “gelen ihbarın daha büyük planın parçası olabileceğini” beyan ederken, darbeden hiç söz etmedi.

Saat 18:30: Akar, havada bulunan araçların indirilmesi emrini verdi.

Saat 19:25: Orgeneral Akar, 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak’ı arayarak, Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu’ndan hiçbir tank ve zırhlı aracın çıkmaması emrini verdi.

Saat 19:26: Hakan Fidan, Marmaris’te bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aradı, ulaşamayınca koruma müdürüyle güvenlik önlemleri hakkında görüştü, ancak darbe ihbarından hiç söz etmedi.

Saat 19:26: Yaşar Güler’in özel kalem müdürü Yarbay Bünyamin Tümer, darbeci general Mehmet Partigöç’ün odasına giderek komutanlar ve MİT Müsteşarı arasında yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi.

Saat 20:22: Hakan Fidan, karargahtan ayrıldı.

Saat 20:23: Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda toplanan 33 Özel Kuvvetler görevlisinin Genelkurmay Karargahı'na doğru bir otobüs ile yola çıktı.

Saat 20:46: Darbenin gece saat 03:00'da başlayacak olması nedeniyle karargahtan erken ayrılan Genelkurmay Stratejik Daire Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, Genelkurmay Karargahı’na geri döndü.

Saat 21:00: Tümgeneral Mehmet Dişli, Hulusi Akar’ın makam odasına girdiği, kendisine “Komutanım operasyon başlıyor, herkesi alacağız, taburlar tugaylar yola çıktı, biraz sonra göreceksiniz” diyerek darbeyi tebliğ etti. Akar’ın tepki göstermesi üzerine darbeciler içeri girdi ve Genelkurmay Başkanını derdest etti.

Saat 21:20: Akıncı’dan yola çıkan 33 özel kuvvetçi Genelkurmay Karargahı’na ulaşarak komuta katına yöneldi.

Saat 22:21: Genelkurmay Karargahı mesaj ve evrak dağıtım sistemi (MEDAS) üzerinden “SIKIYÖNETİM DİREKTİFİ” konulu mesaj “tüm bakanlıklar” adreslerine gönderildi.

Saat 22:28: Haber kanallarında “İstanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiçi Jandarma tarafından trafiğe kapatıldı” şeklinde son dakika haberlerinin yapılmaya başlandı.

Saat 22:35: Diyarbakır 8.Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan 6 adet F-16 uçağı izinsiz kalktı. Ankara semalarında alçak uçuş yapan uçaklar, Akıncı Üssü’ne indi.

Saat 23:02: Başbakan Binali Yıldırım, NTV’ye telefonla bağlanarak “Emir komuta dışında bir kalkışma olduğunu” açıkladı.

Saat 23:03: Hulusi Akar, Genelkurmay’dan helikopterle Akıncı Üssü’ne götürüldü.

Saat 23:05: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, darbeye teşebbüs eden askerlerle ilgili soruşturma başlattı.

Saat 23:18: Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı, darbeci F-16’lar tarafından bombalandı. 7 kişi şehit oldu.

Saat 00:33: Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı vuruldu. 44 polis şehit oldu.

Saat 00:02: MİT helikopterlerle tarandı.

Saat 00:13: Darbeci askerler TRT'de zorla darbe bildirisi okuttu.

Saat 00:24: Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNNTürk haber televizyonuna bağlanarak darbeye karşı halkı meydanlara çağırdı.

Saat 00:56: Ankara Emniyet Müdürlüğü binası bombalandı.

Saat 01:31: Erdoğan, Dalaman Havalimanı'na getiren helikopterden inerek Cumhurbaşkanlığı ATA uçağına bindi. Uçak 01:43'de havalandı.

Saat 02:35: TBMM bombalandı.

Saat 03:20: Erdoğan’ı taşıyan uçak İstanbul’a geldi.

Saat 03:24: TBMM 2. kez bombalandı.

Saat 04:00: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı yargı görevlileri, Yurtta Sulh Konseyi üyesi general, amiral ve askerlerle darbeye teşebbüs faaliyetine katılan askerler hakkında gözaltı kararı verdi.

Saat 04:42: Erdoğan’ın Marmaris'te konakladığı ve gece yarısı ayrıldığı otele helikopterlerden ateş açıldığı, helikopterlerden inen yüzleri maskeli ve ağır silahlar taşıyan askerler oteli abluka altına aldı.

Saat 04:54: Erzurum'dan 2 adet F-16 uçağı H-188 yetkisiyle (Uçak Düşürme Yetkisi) kalktı. Bu durum darbeye teşebbüs faaliyetinin başlamasından itibaren, darbenin önlenmesi için ilk karşı hareket bu saat itibariyle başladı.

Saat 06:19: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otopark bombalandı.

Saat 06:52: Başbakan Binali Yıldırım tarafından Genelkurmay Başkanlığına vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar atandı.

Saat 08:03: Akıncı Üssü’ndeki pistler uçakların kalkmasını engellemek amacıyla bombalandı.

Saat 09:06: Hulusi Akar’ı Akıncı’dan alan helikopter, Çankaya Köşkü’ne indi.

Saat 12:57: Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü’nde açıklama yaparak darbe girişiminin önlendiğini açıkladı.