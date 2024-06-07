Cinsel saldırıdan ceza almıştı: Belediye başkanı, şikayetçi kadını işten çıkardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde AKP'den Belediye Başkanı olan Gökhan Mustafa Demirtaş'ın sözlü ve fiziki tacizine uğradıklarını iddia eden kadın çalışanları 2022 yılında Demirtaş'tan şikayetçi oldu.

Gazete Duvar'dan İsmail Akduman'ın haberine göre; Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılama devam ederken tepki çeken Demirtaş, partisinden atıldı. 31 Mart 2024 seçim öncesinde de İYİ Parti'ye geçerek yeniden aday oldu.

Seçimleri kazanarak görevine devam eden Demirtaş hakkında mahkeme geçtiğimiz ay kararını açıkladı. Demirtaş, sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı.

KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLAN KADINI İŞTEN ÇIKARDI

Hapis cezasının ardından Demirtaş, kendisi hakkında şikayetçi olan kadın çalışanı “yüz kızartıcı suç” işlediği gerekçesiyle Kod 25’i gerekçe göstererek 4 Haziran'da iş akdini sonlandırdı.

Kod 25, “işçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih” anlamına geliyor.