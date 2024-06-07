DEM Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti

DEM Partili İkiköprü Belde Belediye Başkanı Avukat Halil İbrahim Karabulut, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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DEM Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meclis üyeleri ile birlikte Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM) istifa ettiğini duyurdu.

Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediye başkanlığı görevini bağımsız olarak sürdüreceğini kaydetti.

DEM Partili belediye başkanı, partisinden istifa etti - Resim : 1

"BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM ETME KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Karabulut tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

“Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyor, destek ve dualarınızı bekliyoruz”

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