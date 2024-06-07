Çürük beton satmakla suçlanıyordu: AKP'li başkan için istenen ceza belli oldu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde inşa edilen üç bloklu 27 dairelik sitenin elektrik tesisatı yapılırken, beton kalitesinden şüphe edilince test yapılması istendi.

Test sonuçları, laboratuvardan geçtiği söylenen betonun inşaat koşullarına uygun olmadığını ortaya çıkardı.

Sözcü'den Hazar Dost'un haberine göre; soruşturma dosyasında bulunan satış faturasında çürük beton, ilde hizmet veren Keşan Yapı isimli firmadan alınırken, söz konusu inşaata 2022’de üç parça halinde satış yapılmıştı.

AKP'Lİ BAŞKAN DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Aynı tarihlerde Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirketin ortaklarından biri Ergün Bakırhan’dı.

Bakırhan, Mart 2024 seçimlerinde Giresun’un Çamoluk ilçesinde AKP’den belediye başkanı adayı oldu ve seçildi.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede AKP’li Çamoluk Belediye Başkanı’nın da aralarında olduğu yedi kişi için yapı denetim kanununa aykırı davrandıkları gerekçesiyle 6 aydan 3 yıla kadar ceza istendi.

AKP’li başkan Bakırhan’ın ifadesinde; söz konusu tarihlerde şirkette yetkili olmadığını söylediği belirtilirken savcı, Keşan Yapı isimli şirketin uygun olmayan betonlar hakkında laboratuvardan olumlu rapor aldığını vurguladı.

SAHTE RAPOR VERİLMİŞ

İddianamede, AKP’li başkan Ergün Bakırhan’a ait Keşan Yapı’nın sattığı çürük betonun laboratuvardan geçtiği ve uygun olduğuna dair sahte rapor verdiği belirtilirken, yapı denetim firmalarının sahipleri için de ceza istendi.

İddianame kabul edilirse, AKP’li başkan Bakırhan, çürük beton sattığı gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Malkara’da müteahhit İdris Karataş’a ait 27 dairelik sitenin inşaatında kullanılan betonun deprem yönetmeliğine uygun olmadığı anlaşılınca, tüm yapılar yıkılmış, betonu satan şirketin ortaklarından birinin Çamoluk Belediyesi’nin AKP’li başkanı Ergün Bakırhan olduğu anlaşılmıştı.