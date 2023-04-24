CHP'li Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu Yozgat'ta trafik kazası geçirdi. Hastaneye kaldırılan Karasu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP'li Ulaş Karasu trafik kazası geçirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas’a giderken Yozgat’ın Akdağmağdeni ilçesi yakınında içinde olduğun araç kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Yozgat Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Karasu’yu, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven yalnız bırakmadı. Hastane yetkilileri, Karasu’nun durumunun iyi olduğunu belirtti.

KAZA NASIL OLDU?

Ankara’dan Sivas istikametine giden Cengiz Kınaş yönetimindeki 34 CUK 178 plakalı araç, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje düştü. Kazada sürücü ile birlikte CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu yaralandı.

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