Cemil Kılıç: MEB beni ihraç etmişti ama Diyanet bu imama kıyamamış

İlahiyatçı, yazar Cemil Kılıç, pedofili ve karma eğitim açıklamalarıyla tepki çeken imam Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve 500 lira para cezası verilmesine tepki gösterdi.

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Cemil Kılıç: MEB beni ihraç etmişti ama Diyanet bu imama kıyamamış

Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlik görevinden ihraç edilen ve bunu “Tarikatlar istedi” diyerek duyuran ilahiyatçı Cemil Kılıç, Twitter hesabından konuyu şöyle yorumladı:

“Laikliği savunduğum için MEB beni ihraç etmişti. Ama Diyanet bu imama kıyamamış… Diyanet İşleri Başkanlığı, pedofiliyi savunan ve karma eğitimi hedef alan Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’a kınama ve 500 TL maaştan kesme cezası uyguladı. Dörtbudak, ‘Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun’ demişti.”

Pedofiliyi savunan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın cezası belli olduPedofiliyi savunan imam Mehmet Şükrü Dörtbudak'ın cezası belli olduGündem

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