Sanatçı Orhan Aydın, depremde kaybettiği kızı adına 40 bin ağaçlık orman yaptıracak

Resmi verilerin depremde 50 bin insanın yaşamını yitirdiğini gösterdiğini belirten Aydın, "Sadece kızımı kaybettiğim Hatay’da 100 bin insanın öldüğünü biliyorum. Oysa 10 ilde 15 milyon insanımız olduğu bölgede binlerce can toprağa düştü. Bu, insanlık tarihinin en büyük yalanı ve utancıdır. Hatay’da hala su yok, gıda yok, hijyen yok. Yapmamız gereken en temel şey deprem bölgesinde her şeye rağmen ve inadına yardım eli uzatmak” dedi.

Mezopotamya Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, umudu yeşertmek istediğini sözlerine ekleyen Aydın, kızının adını taşıyan 40 bin ağaçlık bir orman yaptıracağını söyledi.

Aydın, şöyle devam etti:

“Hatay’da onun adına çocuklara ve gençlere yönelik bir kütüphane ve sanat merkezi yapıyorum. Orman yangınlarında binlerce ağaç yok olup gidiyor, o yüzden ormanlar oluşturmak istiyorum, insanlığa umut olsun diye. İlkini yaptım, 2 bin ağaçlık bir orman gerçekleştirdik. 1 Eylül Dünya Barış Günü aynı zamanda kızımın doğum günü. 40 bin ağaçlık bir orman hedefim var, özellikle yangınların olduğu bölgelerde Marmaris çevresinde. Kızım Akyaka’da yatıyor. Ormana kızımın adını vereceğim ama her ağaca bir isim vereceğim. O isimler, deprem bölgelerinde canlarını yitiren çocukların adlarını taşıyacak."