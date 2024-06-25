Bu kentte kimse aile hekimi olmak istemiyor!

Ordu Tabip Odası Başkanı Ömer Ufkun Yıldırım, kentteki sağlık hizmetlerindeki ciddi sorunları ve aile hekimliğine olan ilgisizliği anlattı. Yıldırım, Ordu genelindeki yandal branşlarda ciddi eksiklikler olduğunu belirtti ve bunların yeni hastane tamamlanınca giderileceğini umduğunu ifade etti.

Yıldırım, "Sadece hastane yapmakla sorunların üstesinden gelinemeyeceğini, kurumların layıkıyla ve adil şekilde yönetilmesi, hekim ve sağlık çalışanlarının memnuniyetinin sağlanması gerektiğini" vurguladı. Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, ayrıca, popülist sağlık politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Aile hekimliği konusunda ise durumun daha vahim olduğunu belirten Yıldırım, Ordu'daki aile sağlığı çalışanı eksikliğinin yüzde 20'lere ulaştığını ve kimse bu pozisyonları tercih etmek istemediğini dile getirdi. Aile hekimliği sisteminin her geçen gün kan kaybettiğini ve yöneticilerin sahanın dinamiklerine hakim olmadığını ifade etti. Yıldırım, "Doğru sonuçlar için sahanın dinamiklerine hakim temsilcilerle hareket etmek ve istişare yapmak gerektiğini" sözlerine ekledi.